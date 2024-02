Cómo evitar que te hackeen a través de una red WiFi

Debido a que Internet se ha convertido en una parte tan importante y presente de nuestras vidas, consecuentemente el WiFi ha ganado también muchísimo valor y prácticamente puedes encontrar un router en toda casa, oficina o negocio al que vayas.

Siempre que se pueda, todo el mundo se quiere conectar al WiFi, pero hay ocasiones en las que los motivos no están bien intencionados, y es que estas redes también son objetivo de los ciberdelincuentes. Hay veces que lo único que buscan es conectarse y usar el internet que pagamos nosotros, sin embargo, estas redes puedes ser utilizadas para espiarnos y potencialmente robarnos nuestros datos personales y bancarios.

Esto lo hacen porque al tener acceso a nuestra red, son capaces de hacer una especie de efecto espejo, en el que son capaces de ver todo lo que haces en internet mientras estás conectado al WiFi y si ,por ejemplo, accedes a tu cuenta bancaria o abres tu cuenta de Facebook pueden ver las claves de ingreso y copiarlas para luego usarlas.

Es por ello que hoy en día es más que necesario proteger nuestra conexión en todos los aspectos posibles, por ello te vamos a dar una serie de consejos a seguir que te ayudarán a evitar un hackeo de tu router.

Cambia credenciales del router

Lo más probable es que cuando te llegó el router, lo conectaste y empezaste a usarlo y muy seguramente este siga teniendo el mismo nombre y contraseña que venía predeterminado. Podría parecerte que no hay ningún problema, pero lo cierto es que la mayoría de routers tienen el mismo nombre y contraseña, por lo que cualquiera sin necesidad de tener conocimientos informáticos muy avanzados podría conectarse a tu red y de ahí comenzar a delinquir, por ello debes cambiarlas.

Mantén el router actualizado

Al igual que el resto de dispositivos como tu smartphone o tu ordenador, el router recibe actualizaciones periódicamente del fabricante, donde entre otras cosas recibe correcciones de las posibles vulnerabilidades, además de que añade nuevas medidas de seguridad y protección frente a las nuevas amenazas que van surgiendo. Por ello debes tener tu router siempre actualizado.

Ocultar y reducir el alcance de tu red

Si ocultas tu red WiFi harás que la gente que desconoce su nombre no se pueda conectar, y, por lo tanto, los hackers no verán tu red como un posible objetivo para hackearlo. De una manera similar puedes reducir el alcance de tu red para evitar que otros se puedan conectar desde fuera de tu casa, eso sí, ten cuidado porque si acotas el rango luego puede que no llegue a determinados rincones de tu hogar.

Desactiva el WPS

Puede que no hayas escuchado este término antes, pero el WPS (WiFi Protected Setup), es otro mecanismo para conectar dispositivos a nuestro router, pero a diferencia del proceso normal donde tienes que poner nombre y contraseña del equipo, se envía un código pin de ocho dígitos. Al desactivar esta opción estás reduciendo las formas de las que un hacker se puede conectar a tu WiFi.

Evita redes públicas

Ya fuera de lo que puedes hacer con el WiFi de tu casa, cuando estés en lugares públicos es importante que trates de evitar conectarte a redes públicas en medida de lo posible. Esto es porque es mucho más probable que un hacker esté espiando desde una de estas redes que desde la de tu casa y en el caso de que no tengas alternativa, por lo menos no lleves a cabo acciones que requieran datos sensibles, como podría ser una transacción bancaria.