Por qué no veo mi red wifi 5G en mi PC o móvil: paso a paso para solucionarlo

La tecnología wifi ha avanzado significativamente en los últimos años, y ahora la mayoría de los routers y dispositivos ofrecen la opción de conectarse a través de la banda de 5 GHz, que proporciona una mayor velocidad y rendimiento.

Sin embargo, es posible que te encuentres con el problema de que tu ordenador o móvil no muestra la red wifi de 5 GHz. En este tutorial, te explicaremos paso a paso cómo solucionar este problema y aprovechar los beneficios de la conectividad 5G.

Por qué es importante conectarse a la red 5G

Antes de adentrarnos en las soluciones, es importante comprender por qué es beneficioso conectarse a la red 5G. La banda de 5 GHz ofrece una mayor velocidad de conexión en comparación con la banda de 2.4 GHz, lo que significa que podrás navegar por Internet más rápidamente, transmitir contenido en alta resolución y disfrutar de una experiencia de juego más fluida.

Además, la banda de 5 GHz tiene menos interferencia de otras redes wifi cercanas y dispositivos electrónicos, lo que garantiza una conexión más estable y confiable.

Posibles problemas y sus soluciones

Existen varios problemas comunes que pueden impedir que aparezca la red wifi de 5 GHz en tu ordenador o móvil. A continuación, vamos a abordar cada uno de estos problemas y proporcionar soluciones paso a paso para resolverlos.

1. Compatibilidad del dispositivo

Uno de los problemas más comunes es que tu dispositivo no sea compatible con la banda de 5 GHz. Esto puede suceder si tu dispositivo es antiguo o no tiene una tarjeta de red compatible con la banda de 5 GHz. Para solucionar este problema, debes consultar las especificaciones técnicas de tu dispositivo para verificar si es compatible con la banda de 5 GHz. Si no es compatible, considera actualizar tu dispositivo o utilizar un adaptador USB wifi compatible con la banda de 5 GHz.

2. Red oculta o desactivada

Otro posible problema es que la red de 5 GHz esté oculta o desactivada en la configuración de tu router. Para solucionar esto, debes acceder a la configuración de tu router a través de un navegador web.

Busca la opción de configuración de la red wifi y verifica si la red de 5 GHz está oculta o desactivada. Si está oculta, desactiva esta opción y guarda los cambios. Si está desactivada, actívala y guarda los cambios. Luego, reinicia tu router y verifica si la red de 5 GHz aparece en tu dispositivo.

3. Conexión automática errónea

Es posible que tu dispositivo esté configurado para conectarse automáticamente a la red de 2.4 GHz en lugar de la red de 5 GHz. Para solucionar esto, debes acceder a la configuración de wifi en tu dispositivo y desactivar la opción de conexión automática. Luego, busca la lista de redes disponibles y selecciona manualmente la red de 5 GHz. Guarda los cambios y verifica si tu dispositivo se conecta correctamente a la red de 5 GHz.

4. SSID compartida

Algunos routers utilizan una función llamada "wifi inteligente" que asigna automáticamente los dispositivos a la banda de 2.4 GHz o la banda de 5 GHz según sus necesidades. Esta función puede hacer que la red de 5 GHz no aparezca en la lista de redes disponibles en tu dispositivo.

Para solucionar esto, debes acceder a la configuración de tu router y desactivar la función de wifi inteligente. Esto permitirá que tu dispositivo se conecte manualmente a la red de 5 GHz. Consulta el manual de tu router o comunícate con el fabricante para obtener instrucciones específicas sobre cómo desactivar esta función.