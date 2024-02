Cómo rotar el plano de Google Maps: la función perfecta para orientarte en sitios que no conoces

Hoy en día parece que no llegaríamos ni a la mitad de los sitios a donde vamos si no fuese por la increíble herramienta que son los mapas digitales. Y entre todos ellos hay uno que claramente domina este mercado, Google Maps, y es que tan solo en España se calcula que al menos 25 millones de personas se conectan a dicha plataforma por lo menos una vez al mes.

Maps forma parte de todo el ecosistema que ofrece Google, y que viene predeterminado en la gran mayoría de smartphones del mercado. Por ello, principalmente, la gran mayoría de usuarios optan por usar esta plataforma para que les guíe allá a donde quieran ir.

Lo cierto es que este servicio está repleto de funciones y herramientas que mejoran la experiencia de las personas que lo usan, ya que ofrece información de todo tipo sobre los lugares a los que queremos ir, pero no hablamos de las rutas más eficientes o donde hay tráfico, sino también información sobre los negocios y locales de la zona, las gasolineras que hay por el camino o incluso el tiempo que va a hacer en ese lugar.

Pero Google Maps no es perfecta, y como suele ocurrir con todas las apps tiene aspectos mejorables, y entre ellos y si has utilizado la app en alguna ocasión te habrás dado cuenta de que a veces al empezar a andar hacia tu destino, el mapa no indica claramente en qué sentido debes empezar a andar.

Esto es porque muchas veces, abrimos Maps, ponemos la ruta, pero las flechas o dirección son confusas, empezamos a andar y al rato nos hemos dado cuenta de que ahora estamos más lejos de lo que estábamos inicialmente.

Para qué sirve rotar el mapa en Google Maps

Este simple gesto puede ser la solución definitiva para que no te vuelva a ocurrir esto que acabamos de mencionar, y es que aunque parezca una tontería, ver el plano desde diferentes ángulos puede ser justo lo que nos faltaba para orientarnos y coger el camino bien desde el principio.

Esto es porque te permite orientar el mapa en la dirección que estás buscando, lo que te ayudará a tener una mejor perspectiva de tu alrededor al encontrar puntos de referencia a los que seguir. Este gesto es muy sencillo de hacer, y es que tan solo necesitamos colocar dos dedos sobre la pantalla del smartphone con la app de Google Maps abierta, y girar suavemente en la dirección en la que queramos rotar.

En este momento verás como la perspectiva del mapa cambia de acuerdo con tus movimientos y te resultará mucho más fácil encontrar la dirección correcta hacia donde quieras ir.