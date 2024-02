Cinco formas de sacar provecho a ChatGPT en tu trabajo (sea el que sea)

Que la Inteligencia Artificial es una herramienta que los usuarios debemos usar para nuestro provecho, es algo que muy pocos pueden negar. Esta tecnología está diseñada por y para las personas, con el objetivo de hacer sus vidas más fáciles y agilizar todas aquellas tareas que son repetitivas y que no requieren de las capacidades únicas que tienen los humanos y que por lo menos por ahora estas máquinas son incapaces de replicar.

Aun así, hay que saber que plataformas como ChatGPT, Copilot o Gemini, por mencionar algunas de las más populares, pueden ser muy útiles para nuestras tareas del día a día, y es que muchas veces no usamos la IA para nuestro beneficio por desconocimiento de las capacidades de esta, pero hay que recordar que aunque limitado, este tipo de chatbot es como hablar con una persona con acceso a internet, y que, por lo tanto, tiene respuesta para prácticamente cualquier pregunta que le puedas hacer.

Por eso, aunque sus usos sean muchísimos, en el artículo de hoy nos vamos a centrar en cinco formas en las que puedes usar ChatGPT en tu trabajo, sin importar a qué te dediques. Pero antes de nada ten en cuenta que esta IA almacena datos y que por ello nunca debes compartir información personal, confidencial o datos privados de clientes.

1. Investigación y recopilación de información

En mayor o menor medida, todos los negocios o trabajos requieren de algún tipo de información. Puedes acudir a los medios de comunicación, a foros de expertos, informes o incluso a las redes sociales, donde hoy en día te puedes enterar de prácticamente todo.

No obstante, este proceso lleva su tiempo y hay ocasiones en las que no lo tenemos o directamente no tenemos ganas de llevar a cabo un trabajo de recopilación. En estos momentos es cuando ChatGPT puede ser tu mejor aliado, ya que con tan solo pedírselo podrás obtener exactamente lo que buscas, aunque es cierto que si quieres trabajar con información actual o noticias recientes, necesitas tener ChatGPT 4.0.

2. Generación de ideas creativas

Si bien es cierto que la IA todavía no está ni cerca de tener las capacidades creativas de los humanos, por el hecho de que todo lo que hace es basado en algo que ha aprendido de otro lado y no tiene la sensibilidad para hacer algo original, eso no quita que no sea una herramienta perfecta para generar ideas, ya que como decíamos tiene el respaldo de los millones de contenidos con las que ha sido entrenada para hacerlo.

De esta manera, si estás atascado con una tarea, no se te ocurre el enfoque o te faltan ideas para seguir hacia adelante, puedes apoyarte en ChatGPT como asistente para activar esa chispa creativa.

3. Conseguir fuentes buenas y fiables

En ese proceso de investigación y recopilación de información, ChatGPT también te puede ayudar a encontrar fuentes fiables y de calidad. Tan solo le tienes que pedir "Actúa como ayudante de investigación y facilítame 5 fuentes fiables para aprender sobre (tema). Dame la fecha y el enlace a la fuente cada vez".

4. Entrenamiento y desarrollo profesional

ChatGPT no solo sirve para la investigación, sino que también puede ser clave para nuestro aprendizaje y para seguir formándonos en nuestras labores de una manera gratuita y sencilla. Puedes preguntarle sobre cualquier tema para ampliar conocimientos, ponerlos a prueba a través de ejercicios que cree o incluso puedes recibir retroalimentación y comentarios sobre tus trabajos.

5. Resúmenes

Si bien es cierto que hay que tener cuidado con los contenidos delicados que albergan información personal y confidencial de tu trabajo, hay muchos otros documentos, publicaciones, libros y demás textos que con ChatGPT podemos saber de qué tratan o cuáles son sus ideas principales con pedírselo a la IA.

Puedes pedirle un prompt tipo "Desglosa las lecciones más importantes de {Título del libro} en un resumen exhaustivo pero digerible" y recibirás un gran resumen sin tener que leer ni una sola palabra del texto.