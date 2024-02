El truco de la Policía para no caer en la estafa del QR: esto es lo que tienes que hacer

En poco tiempo, los códigos QR se han convertido en un formato bastante común con el que compartir información, y fue sobre todo con la pandemia cuando los negocios, marcas y los propios usuarios comenzaron a adoptar este tipo de diseño.

Ya sea para la carta de un restaurante, para descargar una app o para desbloquear un servicio, los códigos QR se han popularizado enormemente y una de sus consecuencias es que hoy en día todo smartphone que se preste puede leer estos códigos sin necesidad de descargar ninguna app tercera.

Pero como ya sabemos, todo lo que se hace popular no solo llama la atención de los usuarios, sino que los ciberdelincuentes también son conscientes del auge de los códigos QR y por desgracia cada vez se detectan más estafas de códigos QR maliciosos que parecen legítimos.

Esto es porque este tipo de códigos son una pegatina que se coloca sobre mesas, carteles o demás superficies y por ello los ciberataques se pueden realizar de una manera tan simple como poner otra pegatina de QR por encima.

Esto es algo imperceptible, y en muchas ocasiones hasta que el daño no está hecho, las víctimas no son conscientes de que han sufrido un ciberataque. El problema es que es casi imposible detectar cuándo un QR es fraudulento y cuándo no, por suerte la Policía Nacional ha explicado una serie de pautas para no caer en este tipo de estafa.

Trucos para detectar códigos QR fraudulentos

Como decíamos, no es fácil detectar si un código QR ha sido falsificado, ya que a no ser que se pueda apreciar que hay una pegatina debajo, no hay forma visual de comprobarlo. Por eso entre las recomendaciones que da los agentes de policía está la de usar aplicaciones que enseñen antes la dirección completa a la que redirige el código, ya que en el caso de que no coincida podemos saber antes de pinchar que no es fiable.

Otro de los consejos es tener el teléfono o dispositivo desde el cual leemos este QR con su última actualización, ya que de esta manera tendrá las medidas de seguridad más avanzadas y no tendrá vulnerabilidades. Por último, siempre que puedas, añade todos los mecanismos de seguridad que puedas y estén a tu alcance.