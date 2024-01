La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta su identidad para acusarte de delito: "No contestes"

Entre los diferentes tipos de estafas que existen, es muy común que las víctimas caigan en trampas que se valen de las nuevas tecnologías, como las estafas de suplantación, que se hacen pasar por una autoridad, marca o institución para conseguir los datos o el dinero de los usuarios.

Así lo ha advertido la Policía Nacional a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde han compartido un vídeo en la que una agente explica lo que hay que hacer cuando se recibe un correo electrónico o mensaje en el que se hacen pasar por la Policía Nacional.

"Se hacen pasar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, te acusan de supuestos delitos de carácter sexual y te piden respuesta rápida", explica la agente en el mencionado vídeo, donde indica que "si has recibido este vídeo, no piques, no contestes y elimina, ya que, de hacerlo, estarías alertando a los ciberdelincuentes de que tu cuenta de correo está activa".

En el caso de que algún usuario haya caído en la estafa y haya respondido las exigencias del mensaje enviado por los ciberdelincuentes, la agente recomienda que se recopilen capturas de pantalla con toda la información y se denuncie ante la Policía.

Recibes un correo "nuestro" y...



?NO?



No somos nosotros, se hacen pasar por????? y te acusan de haber cometido un #delito #NoPiques



? No contestes

? Elimina pic.twitter.com/IazbjGG7e6 — Policía Nacional (@policia) January 7, 2024