Cómo liberar espacio de la cuenta de Google en menos de cinco minutos

Una gran parte del éxito de Google es que la compañía te ofrece un completísimo servicio online en el que te da acceso y permite realizar a diferentes apps y plataformas que nos sirven en nuestro día a día, Gmail, Drive, Google Fotos son algunos de los más populares, pero la lista es bastante más extensa.

Y lo mejor de todo, a parte de que sus apps son bastante buenas, es que los servicios del ecosistema de Google son gratuitos, o por lo menos lo son hasta que completes los 15 GB de almacenamiento gratuito, y es que a partir de ese momento tu cuenta de Google comienza a generarte problemas.

Esto es porque te has quedado sin espacio, lo que hará que ya no te lleguen los correos electrónicos o que no puedas guardar más contenidos en Drive, por ejemplo. Aquí la solución más sencilla y rápida es la de comprar más espacio de almacenamiento y los planes de Google One no están nada mal, ya que por 1,99 euros al mes obtienes 100 GB lo que cubrirá nuestras necesidades.

Formas gratuitas de liberar espacio en Google

Pero seguramente no te apetezca rascarte el bolsillo para poder seguir usando los servicios de Google, y por suerte en el artículo de hoy te vamos a enseñar otras formas de liberar espacio de manera sencilla y más importante, de manera gratuita.

Elimina archivos grandes de Google Fotos: Ya sean fotos, vídeos, documentos o copias de seguridad, hay algunos elementos demasiados pesados que ocupan muchos espacio, por lo que tienes que deshacerte de ellos. También es conveniente que borres capturas de pantalla, fotos borrosas y demás imágenes que no tienen ningún valor.

