Por qué necesitas un receptor HD para tu televisor antes del 14 de febrero: llega el apagón de la TDT

La televisión tradicional es un medio cada vez más en desuso, y es que la llegada de apps y plataformas de contenidos en streaming como Netflix, Amazon Prime o Disney+ han provocado que los usuarios dejen de lado la programación obligatoria que imponen los canales de tv a cambio de ser ellos quienes eligen el qué ver y el cuándo.

No obstante, la tecnología avanza a pasos agigantados y a pesar de que el uso de la televisión sea cada vez menor, eso no quita que no pueda o deba actualizarse a lo que hay hoy en día. Es por ello que España se está preparando para el denominado "apagón de la TDT" en definición estándar (SD) y que después de varios años logrará que todos los canales ofrezcan sus contenidos en alta definición (HD).

Ha costado, y finalmente después de muchos vaivenes se estableció el próximo míercoles 14 de febrero como la fecha señalada en la que se produciría este apagón. Esto significa que tan solo queda una semana para que resintonices los canales sino quieres que el próximo míercoles no puedas ver la televisión.

Lo cierto es que hoy en día la gran mayoría de televisores modernos actualizan automáticamente los canales cuando tienen una versión mejor disponible, pero si tu televisor es antiguo, es importante que hagas una serie de comprobaciones antes de que sea demasiado tarde.

Puede ocurrir que tu tv no tenga sintonizador, lo cual imposibilita que actualices tu dispositivo para recibir los nuevos canales HD, en este caso tu solución se encuentra por comprar un receptor HD para tu televisión.

¿Por qué necesitas uno?

Un receptor HD es un sintonizador externo que es capaz de recibir las señales de las antenas televisibas en todos sus formatos, entre los que se incluye el HD. Es una manera de reconvertir tu televisor antiguo en uno que pueda ofrecer la calidad de la imagen que la tecnología permite hoy en día.

Como decíamos se trata de una herramienta externa que será esencial si tienes un televisor antiguo y no estás dispuesto a comprar otro con la desaparición de los canales en definición estándar, es una alternativa mucho más económica y que por lo menos te permitirá no quedarte sin televisión la semana que viene.