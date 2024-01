Apple se abre: permitirá descargar apps fuera de su tienda oficial para cumplir con la ley Europea

A pesar de que el universo Apple es tan grande y utilizado, es un sistema muy cerrado y "clasista" ya que desde el principio tan solo los productos y servicios de la compañía son los que funcionan y se pueden utilizar para sacar el máximo provecho a todas las herramientas y funciones que ofrece.

Este entorno cerrado ha permitido a Apple enganchar a la gran mayoría de clientes para que si tienen un producto suyo lo deben complementar con otros de la marca, por ejemplo, si tienes un iPhone, debes comprarte unos AirPods o un iPad.

Esto ocurre con todos los aspectos pensables, por ejemplo, con las apps del móvil que hasta ahora tan solo se podían descargar aquellas validadas por Apple y que estuvieran en su App Store. De esta manera, la compañía de la manzana conseguía obligar a los desarrolladores de estas apps a pasar por su aro y seguir lucrándose a costa del trabajo y de las ideas de otros.

Si bien Apple se ha ganado su posición dominante en el mercado, también es verdad que estaba abusando de este privilegio, y entre otras cosas, obligaba a las apps a pagarles comisiones del dinero que generaban ellas por las compras dentro de sus apps.

Por suerte la Unión Europea ha venido a salvar a estos peces pequeños, y con la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA) las cosas van a empezar a cambiar para estos gigantes tecnológicos ya que van a tener que compartir su parte del pastel con los demás.

Ya hemos descubierto que WhatsApp se prepara para permitir mensajes en su plataforma enviados desde otras apps de mensajería como podría ser Telegram o Signal, y ahora Apple ha anunciado que en su próxima actualización de software van a realizar un cambio similar.

En una nota de prensa, la compañía con sede en Cupertino ha explicado la llegada la descarga paralela y los métodos de pago alternativos en la App Store, un hito histórico y que cambiará por completo el universo Apple.

Este cambio beneficia a todos los desarrolladores que no quieren quedarse fuera del mercado Apple, pero que no estaban dispuestos a someterse a las demandas de la compañía, siendo Epic Games, uno de los grandes beneficiados porque como ya han anunciado su popularísimo juego Fortnite volverá a los iPhone después de ser descontinuado por no querer pagarle las comisiones a la compañía.

Aunque Apple seguirá llevandose una parte del éxito de las apps que se usan en sus dispositivos, ya que han establecido una "tarifa de tecnología básica", donde las apps pagarán 0,50 euros por cada primera instalación anual si superan el umbral de un millón.