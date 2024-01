Musk está destruyendo todo lo que fue Twitter: cada vez más cerca de PayPal, pero lejos de ser una red social

Hace algo más de un año desde que Elon Musk se vio obligado a comprar lo que en su momento se llamaba Twitter, y era conocida como la app del pajarito, por 44.000 millones de dólares. De lo que era esta plataforma en su momento, al estado actual de ella, hay un mundo y lo cierto es que el únicoy gran señalado de los cambios (mayormente a peor) es el propio magnate.

No es ningún secreto que hay mucho camino entre el dicho y el hecho, pero hay ocasiones en las que hasta que la persona no se encuentra en esa situación no es capaz de ver y comprender lo difícil que es esa posición. Esto le ha pasado a Musk, que desde que adquirió la red social podemos estar seguros (aunque él nunca lo reconocerá) que se arrepiente de haber creído que podía revolucionar esta red social.

Solo hay que fijarse en los datos, y es que según la gestora de activos Fidelity, X (antes Twitter) ha perdido más del 71% de su valor desde que la compró el magnate. Gran culpa de ello, de nuevo recae en la personalidad egocéntrica y polémica de este, la que ha llevado a que cientos de anunciantes se marchen de la red social con tal de no verse asociados con las opiniones de Musk.

Ya lo comentábamos hace unos meses, cuando salió que X caía en prácticamente todos los aspectos imaginables, comenzado por el tráfico que en su momento descendió más de un 14%, las descargas que cayeron un 38% el año pasado y como decíamos los anunciantes, que habían caído un 16,5% con respecto al año anterior.

A todo ello se le suman los cambios en el nombre y logo de la app, algo que prácticamente nadie comprendía. También es importante decir que estos cambios y la introducción de algunas nuevas medidas forman parte del plan de Musk de crear una superapp, es decir, un servicio en el que el usuario podrá realizar cualquier tarea o trámite que se puede hacer en Internet, sin necesidad de salir o cambiar de plataforma.

La idea es sin duda interesante y podría ser muy útil para los usuarios, la manera en la que lo está abordando Musk es la equivocada. El magnate ha querido coger una de las redes sociales más populares del mundo (sino es la más popular históricamente) y reconvertirla en algo que no es una red social, y claro, esto al público no le ha gustado.

A pesar de todos los cambios, en X se puede seguir tuiteando y sigue siendo un lugar donde la conversación social se concentra, pero con todos los cambios que está aplicando, esta esencia se está perdiendo.

Musk confiaba en la lealtad de los usuarios de Twitter, y creía que a pesar de los cambios la gente no iba a tirar a la basura toda la comunidad que había se había formado en todos estos años de red social. Y ahora con la aprobación de otra licencia de transmisor de dinero que ha obtenido en EEUU, queda claro que X es cada vez más parecida a PayPal y menos a la red social que a la gran mayoría de usuarios le gustaría que fuese.