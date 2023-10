La antigua Twitter busca ingresos a la desesperada: prueba el cobro de un dólar por usuario

No hay semana sin que Elon Musk, propietario de X Corp., sorprenda a los usuarios de la plataforma de comunicación antes conocida como Twitter. Tras la vigilancia de Bruselas ante los recientes casos de desinformación propagada por el magnate a través de sus mensajes o el despido fulminante de empleados críticos ante la deriva de la compañía, este miércoles amanece con el experimento del pago de un dólar (0,94 euros) para las nuevas cuentas de la red social. La prueba se limita a Nueva Zelanda y Filipinas, con la intención de aplicar la receta en otros mercados en función de los resultados.

La empresa ha compartido con los empleados, usuarios y anunciantes la puesta en marcha de la iniciativa "No un bot" para protegerse ante el uso masivo de estos robot (bot) que actúan como personas para así "reducir los mensajes no deseados, la manipulación en la plataforma y la actividad de los bots". Fuentes de la compañía precisan que dicho pago se dirige a las cuentas interesadas en publicar (postear) mensajes, 'repostear', responder y compartir "me gusta". Sin embargo, los usuarios que no pretendan interactuar con otras cuentas podrán seguir leyendo los mensajes o ver los vídeos o fotos en su timeline sin necesidad de pasar por caja.

Twitter justifica esta medida como una herramienta valiosa para "evaluar una medida potencialmente poderosa para ayudarnos a combatir los bots y cuentas basura en X, al tiempo que mantenemos el acceso a la plataforma a cambio de una tarifa reducida", según informa Efe a través de fuentes de X Corp.

Además de frenar la participación de robots, la compañía también abre la puerta a nuevas fuentes de ingresos y, de esa forma, cambiar la caída en los ingresos sufrida en el último año y la huida masiva de anunciantes. Según los datos de OnlyAccounts.io, la facturación publicitaria de X Corp proyecta un desplome del 30%, es decir, con unos 1.300 millones de dólares (1.240 millones de euros) menos que en 2022. Al margen del pago por la verificación de los usuarios, de cocho euros al mes por el icono de Twitter Blue, X Corp. también planea otros modelos para rentabilizar la compañía, como la eliminación de anuncios a cambio de cierta tarifa premium.