Twitter (X) comienza a pedir el DNI: el peligro que supone esta práctica de "seguridad"

Después de acabar con el método que existía para identificar a las personas famosas, importantes y a las empresas e instituciones (la verificación) al hacerlo una opción de pago que cualquiera puede obtener, el equipo de Musk ha visto que para evitar suplantaciones y caos en la red social era necesario hacer algo.

Es por ello que aprovechando el plan de convertir lo que era Twitter en X, una super app en la que se podrá hacer todos los trámites y actividades que se pueden hacer en internet sin salir de la plataforma, Musk quiere que nos identifiquemos con nuestro documento nacional para cerciorarse de quién eres y quién es dueño de una cuenta en X.

Nuestros datos personales, en este caso nuestro DNI, es una información valiosísima hoy en día, de hecho, es uno de los objetivos principales de todos los ciberataques, es por ello que regalarlo a esta compañía a cambio de poder usar una red social, no es muy buena idea.

Musk comentó esta idea hace un tiempo, y ahora según ha descubierto @nima_owji Twitter (X) está comenzando a pedir una identificación oficial a algunos usuarios. Según hemos podido saber, por ahora esto es totalmente opcional y solo se está pidiendo a aquellos usuarios que tengan la versión Premium.

#X keeps working on the ID verification. You should upload a photo of your ID and take a live selfie. https://t.co/3bdGgzlnZh pic.twitter.com/F4ssglakHR — Nima Owji (@nima_owji) August 16, 2023

Los peligros que supone

Como hemos dicho antes, nuestros datos personales son una información de un altísimo valor hoy en día, por ello siempre debemos ser muy selectivos a quién le entregamos nuestro documento de identificación.

Una cosa es darlo a una institución gubernamental y que esta lo registre en su base de datos, pero una empresa con interese comerciales nunca es recomendable, ya que podrían monetizarlos. A su vez, X guardaría esta información en su base de datos y en el caso de que sufrieran un ciberataque (cosa más que probable) tu información estaría expuesta.

A su vez, ya no solo piden tu DNI, sino que también requieren un vídeo selfie para asegurarse de que eres tú, no obstante, con la tecnología que existe hoy en día, de acabar esto en las manos equivocadas podrían suplantarnos fácilmente y acceder a prácticamente cualquier servicio.

Por último, según explican desde la propia plataforma, el tratamiento de estos datos ni si quiera lo hará Twitter, sino que será un tercero quién se encargue de la verificación de las identidades, ósea que tu información pasa por todavía más manos.

A pesar de que esta identificación (por ahora) es opcional, Musk no es tonto, y con intención de que el máximo número de usuarios Premium suban sus documentos, ha hecho que muchas funciones de la versión de pago no estén disponibles hasta que no subas tu DNI.