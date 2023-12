Es uno de los males del mundo moderno. Toneladas de correos electrónicos llegan a nuestras bandejas de entrada y gestionarlos y saber cuándo nos hemos dado de alta y por qué (o si lo hemos hecho o se trata de spam) es cada vez más complicado.

A pesar de que el GDPR y la Ley de Protección de Datos marcan ya de forma clara que las comunicaciones por correo electrónico deben estar respaldadas por consentimientos claros y que se debe dar al usuario la posibilidad de darse de baja de forma sencilla, muchas veces cancelar la suscripción no es tan rápido no tan evidente como debería.

Por suerte, Gmail acaba de implementar un nuevo botón que nos pone esto mucho más fácil.

Cómo darse de baja de suscripciones de correo molestas

Por norma general (y legal) todos los boletines o newsletters que recibimos deberían llevar un enlace visible para cancelar nuestra suscripción y gestionar nuestros datos.

Cuando no es así, se incumple la ley. Sin embargo, hay veces en las que no es tan claro. Ahí, deberíamos enviar un mensaje al gestor de esos envíos para que nos dé de baja y, en caso de no hacerlo, impulsar una reclamación ante la Oficina de Protección de Datos.

Pero como decimos, Gmail, uno de los gestores de correos más usados, lo empieza a poner más fácil.

Gmail cuenta con un sistema de detección de spam que analiza diversos aspectos de los correos electrónicos entrantes para determinar su potencial como spam. El sistema evalúa el remitente, la cantidad de emails enviados y la cantidad de destinatarios a los que se ha enviado. De esta manera, los correos que son considerados potencialmente spam son enviados directamente a una carpeta aparte, evitando que aparezcan en la bandeja de entrada principal.

Sin embargo, el spam también puede proceder de empresas o servicios a los que te has suscrito previamente. Al crear una cuenta o registrarte en una plataforma, es común que se incluya una opción para recibir comunicaciones y ofertas de dicha empresa. Esto puede resultar en una bandeja de entrada llena de promociones y ofertas que quizás no sean de tu interés.

Darse de baja de las suscripciones con la nueva opción de Gmail

Google ha tomado medidas para mejorar esta experiencia y facilitar el proceso de darse de baja de las suscripciones no deseadas. En una versión nueva de Gmail que se está desplegando, se ha introducido un botón claramente visible y de fácil acceso para cancelar la suscripción.

Esta nueva característica permite a los usuarios deshacerse de los correos no deseados de manera más rápida y sencilla.

Nuevo botón de Gmail contra el spam

Google se pone serio contra el spam

Google tiene planes para implementar cambios adicionales en Gmail en su lucha contra el spam. A partir de 2024, se espera que los remitentes de correo electrónico autentifiquen sus mensajes utilizando sistemas como DKIM y SPF, dos aspectos técnicos que tendrás que validar las herramientas de envío de mail masivo.

Estos sistemas ayudarán a evitar la suplantación de identidad y los ataques de phishing, proporcionando una capa adicional de seguridad para los usuarios.

Además, Google ha establecido un umbral de correo no deseado para los remitentes que envían más de 5.000 correos al día. A partir de 2024, estos remitentes deberán cumplir con los requisitos de spam de Google para evitar el envío constante de correos no deseados.

Se espera que estos cambios no solo beneficiarán a los usuarios de Gmail en la lucha contra el spam, sino que también contribuirán a mejorar la seguridad y la experiencia general de correo electrónico.

Aunque también tiene su cara B. Y es que algunas opiniones apuntan que debido a su cuota de mercado Google puede aprovechar para elevar restricciones de proveedores que no usen o se apoyen en sus propios servicios. Esto sería ilegal, pero no sería la primera vez que Google es acusada y sentenciada por realizar prácticas monopolísticas.