Google comenzará a eliminar cuentas de Gmail no utilizadas este viernes: los principales afectados y pasos para no perder la información

Google comenzará este viernes a eliminar permanentemente las cuentas personales de Gmail que llevan sin usarse en un par de años. Una medida asociada al control de la piratería, al robo de identidad y el spam.

Este viernes 1 de diciembre, el gigante tecnológico dará comienzo a una limpieza global de todas las cuentas de correo electrónico de Gmail que no se hayan usado en los últimos dos años.

Con el proceso de eliminación, las cuentas y cualquier elemento que contengan no se pueden recuperar. Esto incluye: los correos electrónicos personales, documentos, fotos y videos escondidos en viejas cuentas de Gmail, Google Drives y otros rincones de los servidores de la compañía.

Según ha explicado Google, las cuentas no deseadas y no utilizadas a menudo son vulnerables a la piratería, el robo de identidad y el spam. La medida entra en vigor dos años después de que la compañía realizara una actualización similar en Google Photos.

"Las cuentas de correo electrónico antiguas y no utilizadas probablemente no tengan multifactor, probablemente no tengan las contraseñas más seguras y, con demasiada frecuencia, estén abiertas a malos actores", explicó Stephanie Benoit-Kurtz, directora de seguridad regional de Trace3, y recoge WSJ.

Para dar inicio a esta medida, Google envió un correo electrónico a todos los usuarios hace seis meses, "alertándoles sobre el cambio de política", afirmó una portavoz de la empresa.

¿La medida afectará a cuentas de trabajo o académicas?

El proceso de eliminación será gradual, comenzando con las cuentas que se crearon y nunca se utilizaron. Después de eliminar una cuenta de Google, la dirección de Gmail no puede ser utilizada nuevamente, ni por el usuario anterior ni por ninguna otra persona. La medida no se aplica a las cuentas de Google configuradas a través del trabajo, la escuela u otras organizaciones.

Principales afectados

La medida afectará directamente a las personas mayores que no interactúan regularmente con sus cuentas en línea. A aquellas personas con múltiples cuentas para diversas necesidades pueden encontrar cuentas menos utilizadas cayendo en estado de inactividad. Y las familias que esperan preservar el "legado digital" de sus seres queridos fallecidos podrían enfrentarse a la eliminación involuntaria de registros históricos.

Pasos para evitar que se elimine una cuenta antigua

Para evitar la eliminación permanente de la cuenta, WSJ entrega una serie de pasos: se puede iniciar sesión en la cuenta de Google en hibernación y buscar en la web, cargar un archivo en Google Drive o mirar un video de YouTube. Podrías usar esa cuenta de Google para iniciar sesión en una aplicación. En Gmail, simplemente lea o envíe un correo electrónico. Estas acciones le indican a Google que su cuenta todavía está vigente.