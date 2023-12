Alerta por una sofisticada estafa que suplanta a Jazztel: no te piden datos y todo parece muy real

El phishing es sin duda una de las estafas más repetidas y a su vez peligrosas que existen hoy en día, ya que sin mucho esfuerzo los ciberdelicuentes pueden llevar a cabo varios engaños seguidos usando el mismo procedimiento. Y es que suplantar a una entidad, empresa o persona reconocida no es tan complicado y resulta ser muy eficiente para hacerse con los datos personales y bancarios de las víctimas.

Es cierto que cada vez los usuarios son más conscientes y están más alerta frente a este tipo de estafas, pero por desgracia los ciberdelincuentes cada vez trabajan más para hacer sus engaños lo más sofisticados y perfectos posibles, por lo que cada vez son más difíciles de detectar.

Las estafas que suplantan a operadoras de teléfono, son ya todo un clásico y en general los usuarios son conscientes de que esta suele ser una tapadera habitual para este tipo de ciberataque. Sin embargo, existe una importante alerta por un nuevo timo que se está extendiendo en España en el que se hacen pasar por la operadora Jazztel y debido a que ha sido diseñada con mucho cuidado, es muy complicada de detecar.

Esto es porque en todo ciberataque, como decíamos, el objetivo son los datos de los usuarios, por ello cuando a un usuario le piden esta información comienza a desconfiar y en muchas ocasiones el detecta la estafa antes de que le roben. No obstante, si los ciberdelincuentes de primeras no te piden nada, sino que te ofrecen, es normal que las víctimas bajen la guardia.

Esto es justo lo que pasa en esta nueva estafa que suplanta a Jazztel, donde un supuesto operario de la compañía te llama con una oferta irrechazable en la que te ofrecen un móvil de alta gama por extender la permanencia con Jazztel.

El problema es que no es un operario, sino que es un ciberdelincuente que ya conoce datos tuyos como tu nombre, apellidos o incluso dirección con el objetivo de hacer el engaño lo más creíble posible. El regalo de un smartphone, que ya tengan información tuya y que no te pidan datos, hace que el usuario no se pare a pensar si se trata de un engaño.

Y menos todavía, en el caso de aceptar, al recibir en tu casa el smartphone en cuestión de manos de lo que parece un repartir común. Sin embargo, a la hora de abrir el móvil la víctima se encuentra con el problema de que el dispositivo no viene con un código de barras que tiene que escanear para poder usarlo y se pone en contacto con el supuesto operario de Jazztel.

Aquí es donde entra en acción el estafador, ya que te pide que devuelvas el teléfono y que te enviarán otro con su correspondiente código de barras, pero que en esta ocasión te tendrán que cobrar unos gastos del proceso, y es aquí donde te piden tus datos bancarios.

Como han entregado el teléfono, el usuario confía plenamente y da esta información. Una vez hayan recogido el teléfono, los estafadores realizarán un cobro exagerado a la tarjeta de la víctima y desaparecerán del mapa, obviamente el usuario tampoco vuelve a saber nada del teléfono.

Jazztel ya está informando a sus usuarios de la estafa a través de correo electrónico, y si recibes alguna comunicación de este tipo, ponte en contacto con ellos para asegurarte, eso sí, busca su número de teléfono oficial para ello.