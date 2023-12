El timo de Mikeydollar: este es el mensaje estafa que está llegando a WhatsApp con TikTok como gancho

Cada día los ciberdelincuentes trabajan para diseñar engaños con los que posteriormente estafar a los usuarios. Son muchos los medios que utilizan y las formas que emplean para ello, pero sin duda una de las técnicas más populares es la del phishing, ya que a pesar de ser muy sencillas y fáciles de diseñar son uno de los timos más efectivos y rentables para estos cibercriminales.

La clave de este tipo de engaños es que la estafa está diseñada para víctimas que están desesperadas o que tienen prisa por recibir algo ya sea un paquete o un mensaje importante, y al estar esperando algo muchas veces no prestan atención a las señales que delatan el engaño.

Los ciberdelincuentes aprovechan ocasiones especiales tipo el Black Friday o el lanzamiento del nuevo iPhone 15 para esconder sus estafas y hacerlas pasar por un mensaje o anuncio que parece real, pero que no lo es. Aunque no siempre es así, ya que hay otras ocasiones en las que sus cebos son cosas cotidianas y que afectan a un amplio número de personas.

En el caso de esta estafa, el gancho consiste en una supuesta oferta de trabajo, teniendo en cuenta que el paro es un problema recurrente en muchas familias y con las navidades acechando (época de gastos), es normal que muchas personas estén buscando maneras para ganar algo de dinero antes de que acabe el año.

En qué consiste el "timo de Mickeydollar"

Esta estafa que está proliferando en nuestro país es muy peligrosa por varios motivos. El primero porque llega mediante WhatsApp, y para escribirnos por aquí se necesita nuestro número, algo que en principio solo las personas a las que se lo hemos dado pueden tener por lo que si nos llega por esta plataforma confíamos más, aunque lo cierto es que los ciberdelincuetnes prueban combinaciones aleatorias.

A su vez, nos ofrecen un trabajo en una empresa mundial y reconocida como es TikTok, por lo que muchas veces por la emocion de ser contactado por una supuesta multinacional, el usuario vuelve a bajar la guardia.

Finalmente, este timo es muy efectivo porque ofrece unas condiciones laborales excelentes. Se trata de un trabajo a tiempo parcial, que puedes hacer desde casa y sin restricciones de tiempo, además habla de un sueldo diario alto y con posibilidad de aumentarlo, por lo que hay que estar mal para rechazarlo.

Sin embargo, si prestamos atención hay detalles que delatan o que hacen que la historia no cuadre del todo. Empezando por el número de teléfono desde que te escriben que tiene el prefijo +237 (Camerún) y el nombre de la persona Mickeydollar no es real, que es como si te escribiese Pepe Pesetas ofreciéndote un trabajo.

Otros detalles como la redacción del texto, que aunque no tenga faltas de ortografía no está escrito de manera correcta, o que incluya un enlace sospechoso nos deberían alertar del peligro. En el caso de que te haya llegado y has seguido con la conversación, para inmediatamente, bloquea el número y ponte en contacto con las autoridades. También es recomendable que estés atento durante las próximas semanas a tu cuenta bancaria por si detectas movimientos extraños.