Este es el motivo por el que una mujer española ha decidido casarse con una Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) está llegando a todos los rincones del mundo y afectando a todos los sectores de la sociedad. Muchos temen esta expansión tan rápida, algunos por el miedo a que esta tecnología gane conciencia y deje de ser un servidor para el ser humano, y otros por el hecho de que les vaya a quitar el trabajo, pero ahora hay un nuevo miedo desbloqueado, que la IA te quite a tu pareja.

Si bien la llegada de los juguetes sexuales puso en alerta a muchas personas, la noticia de que una mujer española se va a casar con una IA, seguro que está causando que más de uno se replantee su vida. Por suerte para estos, pueden estar tranquilos, y por lo menos por ahora, esto tan solo es una "performance" de la artista multidisciplinar barcelonesa Alicia Framis.

Según hemos podido saber, esta artista ha iniciado este martes pasado el proyecto performativo 'The Hybrid Couple' (La pareja híbrida), donde entrelaza arte, tecnología y emociones y explora la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la vida diaria y el arte.

Según ha informado en un comunicado, este proyecto se compone de un documental, una investigación escultórica, dibujo, música, arquitectura, diseño de moda y del ritual de matrimonio, con la colaboración de especialistas en tecnología y pensadores europeos.

Framis, lleva meses conviviendo con AiLex, y según ha explicado, esta IA es una mezcla de todas sus exparejas y asegura que este es capaz de generar respuestas y emociones. Y aunque decíamos que se trataba de una actuación, lo cierto es que este enlace va a ser un matrimonio legal que como han explicado será una "singular ceremonia" que tendrá lugar en verano de 2024 en el museo Depot Boijmans Van Beuningen de Rotterdam (Países Bajos).

Esta será la primera fase del proyecto titulada 'The First Woman to Marry a Hologram', que finalizará con la "pareja" yéndose a vivir juntos a una casa de Mallorca. Para sorpresa de muchos esta no será la experiencia más loca de Framis, por que por lo menos esta nueva pareja por lo menos la responde.

Esto lo decimos porque la artista ya tuvo una experiencia con un ser no humano en 1996, cuando fue la "primera artista en convivir con un maniquí", al que llamó Pierre, y la obra 'Cinema Solo' recopila 36 fotografías y un diálogo entre ella y el maniquí.