La IA ya no solo genera imágenes, ahora también puede crear vídeos: así funciona Pika 1.0

La Inteligencia Artificial (IA) está avanzando a la velocidad del rayo, y es que en apenas un año la cantidad de proyectos, herramientas y capacidades que se han desarrollado con esta tecnología son casi inumerables. Las novedades no dejan de llegar, y si bien la semana pasado el hito que habían conseguido era que la IA fuera capaz de generar y cambiar cosas en tiempo real, ahora el avance es que ya puede generar vídeo a partir de una imagen o texto.

Es verdad que a lo largo de este año han ido surgiendo nuevas plataformas capaces de hacer vídeos o por lo menos editarlos de alguna manera con IA para cambiar algún aspecto del vídeo, ya sea lo que se dice, hace o aparece de fondo.

También es cierto, que hasta ahora por lo que hemos podido ver hay algunas más avanzadas que otras, pero que en general había varios aspectos que mejorar. Por ello, y teniendo en cuenta que el formato predilecto de hoy en día es el vídeo, solo hay que ver la enorme transformación que han pegado las redes sociales, la llegada de Pika 1.0 es una noticia muy importante.

"Nuestra visión para Pika es permitir que todo el mundo sea el director de sus propias historias y sacar el creador que cada uno de nosotros lleva dentro. Estamos encantados de presentar Pika 1.0, una importante actualización del producto que incluye un nuevo modelo de IA capaz de generar y editar vídeos de diversos estilos, como animación 3D, anime, dibujos animados y cinemática" se puede leer en el comunicado emitido.

Introducing Pika 1.0, the idea-to-video platform that brings your creativity to life.



Create and edit your videos with AI.



Rolling out to new users on web and discord, starting today. Sign up at https://t.co/JHRrinsIwx pic.twitter.com/Rve3I2FzmK