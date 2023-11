Se acabaron las grúas en China: así es el robot valet que aparca coches mal estacionados

La población China supera los 1.400 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo, y si a ti te cuesta aparcar cerca de tu casa, imagínate como es esta labor en el país asiático. Los coches han tomado las ciudades y mientras el número de vehículos aumenta sin cesar, el de aparcamientos se mantiene igual.

Esta situación ha llevado a que los conductores chinos se vean obligados a aparcar de mala manera y como puedan sus coches, porque no queda ni un sitio libre. En la ciudad de Wuxi (al este de China y cerca de Shanghái) este era ya un serio problema y la situación era casi insostenible, y por ello han decidido acudir a los robots para solventar la situación.

No es un ningún secreto que en China son muy futuristas con la tecnología que desarrollan, y el caso del "robot aparcacoches" desarrollado por la compañía Shenzhen Shanyi Technologies es el último ejemplo de ello.

Esta empresa ha diseñado un robot que funciona como una mezcla entre un valet de parking y una grúa. Esto es porque este robot autónomo es capaz de mover coches mal aparcados y llevarlos a un sitio de aparcamiento legal, sin necesidad de ayuda externa o nada similar.

El robot, que está impulsado por Inteligencia Artificial y automatización avanzada usa múltiples sensores además de una central externa para moverse sin complicaciones y saber a dónde tiene que ir a dónde tiene que transportar el vehículo mal aparcado.

The valet robot is a low, extendable cart with grippers for the wheels. It drives under the bottom and pushes the grips under the wheels.



Police in China are now using it to re-park illegally parked cars to the nearest legal parking space instead of towing them away pic.twitter.com/zS9Vs1czxp