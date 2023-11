El nuevo dron de reparto de Amazon amenaza el empleo de miles de 'riders' europeos

Los riders europeos tienen motivos para mirar con recelo el sistema de reparto por medio de drones que Amazon ha puesto a prueba en Estados Unidos y que a finales del próximo año llegará a Europa. La competencia laboral entre máquinas y personas parece evidente, aunque por ahora solo afecta a los envíos de escaso peso y volumen.

En esta ofensiva, Amazon no sólo se juega el futuro, sino también su credibilidad tecnológica con un modelo de dron, el MK30. El artilugio promete revolucionar el reparto de mercancías en las grandes ciudades en los próximos años, con efectos colaterales en el empleo de los distribuidores. Los primeros vuelos en Europa del futuro servicio Prime Air se esperan para finales del próximo año, según ha adelantado la compañía, con Italia y Reino Unido como países elegidos, con la confianza de que el método se extenderá a otros países del Viejo Continente a partir de 2025.

La confianza en el sistema en el gigante del comercio online es absoluta, no sólo por las experiencias exitosas ya cosechadas en dos localidades ciudades estadounidenses Lockeford (California) y College Station (Texas), sino por los severos test de estrés a los que están siendo sometidos estas naves no tripuladas durante los últimos 18 meses. El MK30 puede entregar cinco paquetes de hasta 2,25 kilos, en destinos diferentes, en menos de una hora. También es más pequeño y ligero que los modelos anteriores de drones. Las condiciones climatológicas no parecen frenar a la criatura ya que están diseñados para funcionar con lluvia y con temperaturas extremas de frío y calor, con plenas garantías de protección de los productos durante el tránsito y con un empaquetado a la medida.

La conquista del silencio

La discreción del prodigio es otra de sus fortalezas. Según las mismas fuentes, "el equipo de Flight Science de Prime Air diseñó a medida las hélices para reducir el ruido percibido del MK30 casi a la mitad. Incluso cuando el dron está descendiendo, su sonido sigue siendo más silencioso que la gama de sonidos que se suelen escuchar en un vecindario.

"Al igual que los modelos anteriores, el MK30 funcionará de forma segura y autónoma, y está equipado con tecnología de detección y evasión, que permite al dron identificar y evitar obstáculos en la zona de entrega", explican fuentes de Amazon, quienes también celebran que el sistema es capaz de "detectar y evitar objetos que no estaban allí el día anterior, por ejemplo, un árbol recién plantado o una grúa móvil que se ha movido en su camino". Esa tecnología sense and avoid, que permite esquivar personas, mascotas y propiedades, así como aves que pudieran cruzarse por el camino, además de acceder a espacios reducidos, como pequeños patios traseros y zonas urbanas densamente pobladas. El despegue vertical facilita mucho su operativa para tomar altura y alejarse rápidamente suelo para, acto seguido, emprender el vuelo horizontal con las alas habilitadas al efecto. Las autonomía energética de MK30 se ha duplicado respecto a las versiones anteriores, para así poder llevar los paquetes a distancias hasta ahora inconcebibles para los drones convencionales.

Las pilas AA son el producto más popular para la entrega con dron, así como los artículos de belleza y droguería. A lo anterior se añadirán nuevas categorías de producto que no superen los 2,25 kilos. De esa forma, Amazon se muestra convencida que sus drones podrán "volar miles de veces y entregar millones de paquetes al año", añaden desde el gigante estadounidense.

Los grandes obstáculos del nuevo dron no serán físicos, sino burocráticos. Por ese motivo, Amazon reconoce que "está trabajando estrechamente con los reguladores nacionales e internacionales, y las comunidades en la UE, Italia, el Reino Unido y los EEUU, para desarrollar este programa". Según explica la compañía, "hemos dedicado el tiempo y los recursos necesarios para crear un servicio seguro y escalable. Hemos perfeccionado la tecnología y ahora estamos construyendo la infraestructura adecuada para garantizar que el servicio ofrezca la máxima comodidad a nuestros clientes".

Amazon también señala que ha puesto "mucho cuidado en garantizar que la filosofía de diseño de nuestros drones y los niveles de seguridad demostrados están estableciendo un listón más alto para la seguridad en todo el sector de la entrega comercial con drones, trabajando estrechamente con los reguladores para diseñar según el estándar más alto establecido dentro de esas normativas".