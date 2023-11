Así es Grok, la IA propia de Elon Musk que pretende competir contra ChatGPT

La Inteligencia Artficial (IA) es la tecnología más interesante y con más perspectivas de futuro que existe en estos momentos, y como no podía ser de otra forma, Elon Musk quiere una parte del pastel (sino todo) y por esa razón ha lanzado ya de manera oficial Grok, su propio chatbot que pretende ser la competencia del famosos ChatGPT.

Poco nos sorprende que el magante y dueño de Tesla o X (antes Twitter) haya decidido ir a por ChatGPT y sumarse a la carrera de la IA, ya que lo cierto es que Musk fue uno de los fundadores de Open AI, pero acabó desvinculándose de la compañía por sus diferencias con el actual CEO, Sam Altman.

Es por ello que desde que salió ChatGPT, Musk ha mostrado recelo con este chatbot, y ahora quiere desbancarlo con su propia versión, llamada Grok. Este nombre no es aleatorio, sino que hace referencia a un término a un término que se hizo muy popular en la novelas de ciencia ficción que es una especie de sinónimo de "asimilar".

Grok, que es el nombre del chatbot que está en la plataforma xAI (en honor a todas las apps y plataformas que se llaman X propiedad de Musk) es un proyecto que ya anunció en primavera de este año, pero que ahora ha comenzado a llegar a algunos usuarios selectos.

