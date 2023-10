Musk inicia su plan para que X sea tu banco en el futuro: anuncia su hoja de ruta

Un año después de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, lo único cierto ha sido la polémica y el cambio. Desde el nombre, pasando por los despidos, hasta funcionalidades básicas de la plataforma, que ya nadie sabe si podemos seguir llamando red social.

Un año después de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, lo único cierto ha sido la polémica y el cambio. Desde el nombre, pasando por los despidos, hasta funcionalidades básicas de la plataforma, que ya nadie sabe si podemos seguir llamando red social.

A pesar de que por ahora parece que al apuesta es completamente deficitaria, Musk sigue empeñado en hacer de X esa app para todo al estilo WeChat en China.

¿Para todo? Esa idea es complicada en un terreno con más vigilancia anti-monopolio como occidente, pero si tiene que elegir algo parece que serán los pagos. Y en eso está.

Un año más para convertir la antigua Twitter en un banco global

Su idea es convertirla en un centro financiero completo que reemplazará por completo la necesidad de bancos. Suena grande, y más aún cuando sabemos que planea hacerlo en el transcurso de un año.

¿Otra de sus fanfarronadas? Musk compartió sus ideas en una llamada general con los empleados el jueves. The Verge escuchó la grabación de audio de la llamada y fue el primero en informar de esta promesa.

Musk ha compartido sus ideas sobre ofrecer varios servicios financieros en X en el pasado. De hecho, lo mencionó en su primera reunión con los empleados de Twitter, pero parece que sus ambiciones han seguido creciendo.

"Si involucra dinero, estará en nuestra plataforma. Dinero o acciones o lo que sea. Así que no se trata solo de 'enviar 20 dólares a mi amigo'. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria", dijo el jueves. "Me sorprendería mucho si no tenemos eso implementado para finales del próximo año".

No es ningún secreto que el cambio de marca apresurado de Twitter guarda relación con X(.)com, el proyecto de banca en línea de Musk que se fusionó con Confinity en 2000 y que luego se convirtió en PayPal. Musk cree que su visión original para X sigue siendo factible.

"El plan de productos de X/PayPal fue escrito por mí y David Sacks en julio de 2000", dijo. "Y por alguna razón, PayPal, una vez que se convirtió en eBay, no solo no implementó el resto de la lista, sino que también eliminó algunas características clave, lo cual es increíble", se quejó.

Todos los servicios que planea: de préstamos a funcionar como broker

En otras palabras, préstamos, tarjetas de débito, ahorros, así como la capacidad para que los usuarios se envíen dinero mutuamente sin importar dónde se encuentren, podrían estar bajo el paraguas de X en el futuro.

En una reciente publicación en el blog corporativo de al empresa, la CEO Linda Yaccarino mencionó brevemente los pagos. "Queremos que el dinero en X fluya tan libremente como la información y la conversación. Ya hemos obtenido las primeras licencias de transmisor de dinero en varios estados y estamos avanzando hacia el lanzamiento de un sistema de pago global. Daremos más información próximamente", escribió.

Suena bien, pero puede ser un desafío importante dado que se informa que los usuarios activos diarios de X están disminuyendo. Además, convencer a los usuarios de cambiar a su nivel de suscripción de pago ha resultado ser poco exitoso.

X afirma que los suscriptores Premium pasan tres veces más tiempo en la plataforma que los gratuitos. Aunque quizás de manera intencionada, la compañía no menciona cuántos suscriptores Premium se han registrado hasta ahora.