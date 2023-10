La IA de Microsoft ofrece una de las herramientas más útiles posibles para las reuniones en Teams

Sobre todo con la pandemia, y la necesidad de teletrabajar, se experimentó un importante auge en las reuniones por videollamada, y entre las apps más utilizadas para ello nos encontramos con la de Microsoft Teams. Ahora, gracias a su Inteligencia Artificial (IA) similar a ChatGPT, la compañía ha extendido una función perfecta para cuando el mitin se alarga más de lo necesario.

Si en tu empresa suelen hacer muchas reuniones, seguro que en más de una ocasión has dicho la mítica frase "Esta reunión podría haber sido un email" y es que hay muchas ocasiones en las que las conversaciones comienzan a desvariar, se tratan otros temas que no te incumben o interesan o lo que sea, y después de 40 minutos se llega a una conclusión o idea que en con cinco minutos se había resuelto.

También puede ocurrir que estés hasta arriba de trabajo y justo ponen una reunión importante pero tienes que entregar algo y te coincide la convocatoria con la fecha límite. Todo esto son ejemplos que pasan prácticamente a diario a los trabajadores que sueñan con enterarse de todo lo que se dice en una reunión sin tener que asistir a ella.

Pues esto es justo lo que hace la próxima herramienta de Microsoft, que como no podía ser de otra forma consiste en una IA integrada en la app de Teams llamada Microsoft de Copilot 365, una IA similar a lo que ofrece ChatGPT, pero con funciones pensadas para mejorar y agilizar los procesos en el entorno laboral unicamente.

Entre sus habilidades encontramos la capacidad de sugerir acciones, respuestas, redactar correos electrónicos, crear documentos y hacer presentaciones en Powerpoint. Pero la que queremos resaltar hoy es la capacidad de Copilot 365 de resumir las reuniones para que no tengas que atender, y mientras es cierto que no puede sustituirte, ya que no puede hablar por tí o hacer preguntas, supone un importantísimo avance para agilizar nuestro trabajo.

Microsoft es una de las empresas del sector que más avanzadas están en materías de IA, y es que su estrategia ha estado muy bien marcada desde el principio, aprovechando el tirón de ChatGPT e integrando esta tecnología en muchos de sus servicios.

Y los esfuerzos no han sido en vano, ya que tras presentar sus resultado del tercer trimestre, la compañía de Bill Gates ha obtenido unos beneficios con un incremento interanual del 27%. Esta claro que Microsoft no quiere que le pase lo mismo que le pasó con los teléfonos móviles y está apostando de lleno en la IA.