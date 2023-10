Microsoft invertirá más de 260 millones y generará 2.100 empleos en Zaragoza con su campus de centros de datos

La compañía Microsoft va a poner en marcha un campus de centros de datos en Aragón en el que esta previsto acometer una inversión de 264 millones de euros en el período 2026-20230, además de generar alrededor de 2.100 empleos de alta cualificación en el sector tecnológico.

Son los primeros datos oficiales que se conocen de este proyecto dado a conocer hoy por la compañía después de que comenzase hace unos días con el Gobierno de Aragón los pasos previos para ser considerado como PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) y se pueda ejecutar la inversión en el período 2026-2030.

Ni desde Microsoft ni desde el Gobierno de Aragón, en este último caso por confidencialidad, han confirmado la ubicación de este campus de centro de datos en la comunidad aragonesa, aunque los movimientos realizados por la compañía en meses anteriores apuntan a que estará en varias localidades de Zaragoza. Las localizaciones inicialmente que se contemplan son el Parque Tecnológico del Reciclado, La Puebla de Alfindén y La Muela.

El campus de centros de datos, como sucede con esta tipología en el sector, se prevé que cuente con tres ubicaciones diferenciadas desde las que se ofrecerá a las empresas y organizaciones públicas europeas servicios de nube inteligente. Además, se pretende que sea un catalizador para la innovación y para acelerar la digitalización tanto de organismos públicos y privados y empresas e industrias de todos los tamaños y con independencia de su actividad.

Con la actividad en este campus, se prevé la generación de alrededor de 2.100 puestos de trabajo en todo el período, principalmente de perfiles tecnológicos relacionados con el sector cloud y el procesamiento y análisis de datos. No obstante, tampoco se ha confirmado si esta generación de empleo será toda de puestos directos o se contempla también la actividad indirecta, ya que un centro de datos de características similares a las que podría tener el de Microsoft suele emplear directamente a alrededor de 100 personas por centro, según fuentes del sector tecnológico consultadas por elEconomista

Una vez puesto en marcha este proyecto de Microsoft, las obras comenzarán en 2026, se prevé que tenga un importante impacto en la economía local y nacional. El análisis de la consultora IDC indica que se podría sumar al PIB de España unos 8.400 millones de euros y crear 69.000 puestos de trabajo indirectos en el período de 2026-2030. En el caso de Aragón, la aportación se cifraría en 264 millones de euros al PIB y en los 2.100 empleos.

La relación de Microsoft en Aragón no es nueva, ya que la compañía cuenta con más de 300 empresas dentro de su ecosistema de partners tecnológicos. No obstante, estos no serían los principales motivos que han llevado a la compañía a tomar la decisión de instalarse en la comunidad aragonesa. La disponibilidad de terrenos que permiten llevar a cabo esta actividad, así como la ubicación estratégica y la disposición de energía –especialmente de origen renovable ante el compromiso de la multinacional de conseguir que este suministro sea del 100% en 2025-, y de recursos naturales han sido los factores clave para esta elección. No obstante, probablemente, será necesario acometer infraestructuras en Aragón para este campus sobre las que el Gobierno de Aragón ha asegurado que se "reflexionará".

Una decisión a la que se suma el hecho de que Aragón se ha convertido en referente en el sur de Europa en la tecnología relacionada con los datos. No en vano, alberga la región de Amazon Web Services en España con tres centros de datos que comenzaron a operar en 2022 tras su anuncio en 2019.

Sector estratégico

Tras la comunicación del proyecto por parte de Microsoft a través de una nota de prensa, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "extraordinaria noticia" el campus de centros de datos tanto por el impacto en el PIB como en el empleo y "fundamentalmente por la calidad de los puestos de trabajo que serán estables y de alta cualificación" justo en un sector, el de los datos, que es uno de los estratégicos del planeta.

Azcón ha manifestado que desde el Ejecutivo aragonés "se hará todo lo posible para tramitar el proyecto y cumplir los plazos", además de indicar que "Microsoft es otra de las empresas que apuesta por Aragón para ser referente en el sur de Europa en el almacenamiento y procesamiento de datos. La industria del futuro va a girar en torno al procesamiento del dato y Zaragoza se ha convertido en el referente en estas compañías en el sur de Europa".

El campus en Aragón se sumará a la nueva infraestructura que Microsoft pondrá en marcha en Madrid, comunidad en la que está realizando la implantación de centros de datos que podrían estar ya en marcha en los próximos meses.