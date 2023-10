Este es el mayor fallo que ha tenido el CEO de Microsoft, según él mismo, dirigiendo la empresa

El mundo tecnológico está evolucionando y avanzando constantemente, por ello las empresas de este sector tienen que tratar de abarcar la mayor cantidad de proyectos de distintas índoles para no equivocarse y quedarse atrás en la carrera. Normalmente, las 'Big Tech' son las que llevan la ventaja y suelen saber cuándo va a explotar una tecnología que va a cambiar el mundo, no obstante, no siempre es así.

La posición de CEO de una empresa, aunque parezca sencilla, es todo lo contrario. Estas personas, cuanto más grande la compañía, más responsabilidad tienen y al necesitar cientos de millones para poder llevar a cabo su actividad, tienen que cumplir con las expectativas de los accionistas y por supuesto generarle a estos beneficios.

Y si no es así, que le pregunten a Satya Nadella, CEO de Microsoft desde el año 2014, que se sinceró durante una entrevista en los premios Axel Springer, sobre el que él considera como su mayor fallo estratégico desde que estaba al cargo de la compañía con sede en Redmon, Washington (EEUU).

En concreto se trata del smartphone propio de Microsoft llamado Windows Phone, también conocido como Windows 10 Mobile. Este smartphone, que tuvo una vida de alrededor de 10 años en el mercado, nunca llegó a despuntar en un mercado totalmente copado por Android y Apple, que por aquel entonces ya eran grande, pero es que no dejaban de crecer.

Alamy// El Windows phone 10

Microsoft trató de dar un golpe sobre la mesa adquiriendo a Nokia, una marca mítica de telefonía, pero finalmente el proyecto no cuajo como se esperaba. El problema es que la compañía de Nadella estaba sufriendo una sangría constante, en el que no obtenían beneficios con sus smartphones, y los 5.440 millones de dólares gastados en esta operación tampoco se estaban recuperando.

Por esa razón Nadella decidió tomar una decisión que ahora ha tildado como su mayor fallo estratégico, y como explicó durante la entrevista "Una de las decisiones más difíciles que tomé cuando me convertí en CEO, fue nuestra salida de lo que se podría llamar el mercado de la telefonía móvil como se definía entonces. En retrospectiva, creo que podría haber habido formas en las que podríamos haberlo hecho funcionar, tal vez reinventando la categoría de computación entre PC, tabletas y teléfonos."

Y es que hoy en día, y por ahora de cara al futuro más cercano, no hay producto o herramienta más necesario que un smartphone y tanto Nadella como Bill Gates seguramente se lamentarán de no haber insistido en seguir desarrollando su tecnología en este mercado.