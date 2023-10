¿Compras de manera segura por internet? El test rápido de INCIBE que te pone a prueba

Las compras online se han convertido en la forma principal en la que los usuarios realizan las adquisiciones de nuevos productos, y es que son muchas las ventajas que ofrece esta modalidad, como no tener que ir hasta la tienda y la cantidad de stock que ofrecen. No obstante, con el auge de la ciberdelincuencia este proceso se ha vuelto cada vez más peligroso y hay que ser muy cauteloso para no caer en estafas, robos o engaños.

Si bien el objetivo principal de la gran mayoría de los ciberataques son hacerse con los datos personales y bancarios de las víctimas, las compras online son un blanco fácil y muy jugoso para los ciberdelincuentes ya que te un solo engaño pueden conseguir toda esta información.

El problema del que sacan muchísimo provecho los ciberdelincuentes con sus páginas web fraudulentas, es que por naturaleza los usuarios siempre tratan de buscar el mejor precio posible para un producto (el más bajo), y muchas veces cegados por una oferta, obviamos las tiendas oficiales y no prestamos atención a quién nos lo está vendiendo y las señales que nos indican que no es un lugar seguro.

El peligro de las estafas online es que son muchos los detalles a los que los usuarios tenemos que estar atentos para no caer en las trampas que ponen los ciberdelincuentes y que en vez de probarte los nuevos pantalones que te habías comprado, tengas que ir a comisaria a denunciar el timo.

Por esa razón, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ofrece un test rápido y por su puesto gratuito, para poner a prueba tus conocimientos para hacer compras seguras en internet, con cuestiones sobre en qué aspectos te tienes que fijar antes de realizar la compra, qué métodos de pago son seguros y cómo funcionan o las claves para distinguir sitios web fraudulentos y los legítimos.

El cuestionario en cuestión se realiza en unos minutos y consta de un total de 10 preguntas, y cuenta con todas las facilidades como intentos ilimitados, navegación hacia atrás y que puedes "examinarte" todas las veces que quieras.

Según un estudio realizado por Adevinta Spain, el 86% de la población española compra y vende productos en Internet, es por ello que es crucial que sepamos hacerlo de manera segura, y este test puede indicarte realmente cuánto sabes.