Las tres grandes novedades que ha introducido Google a las fotos y vídeos gracias a la IA

La Inteligencia Artificial (IA) se ha postulado como el presente y futuro del sector tecnológico, y por ello no hay empresa importante que no esté trabajando en algún proyecto (sino más) que incluya esta herramienta. Entre los que han avanzado más rápido, nos encontramos como no con Google, que al que Microsoft ya ha comenzado a extender a Bard entre sus otros servicios como Gmail o Drive.

Y es que prácticamente cada día surgen nuevas apps, plataformas o herramientas impulsadas con IA que sirven para distintas actividades, pero si tuviéramos que señalar una de las áreas donde esta tecnología, incluso en sus primeros pasos, está destacando y atrayendo mucha atención es en la fotografía.

Esto es porque la IA es capaz de actuar como cientos de herramientas que ofrecen las plataformas y apps de edición de fotos y vídeos, con la ventaja de que hace el trabajo en segundos y no requiere de un profesional para llevar a cabo estos cambios.

Google presentó la semana pasada el Pixel 8, su nuevo buque insignia de smartphones, y entre las muchas novedades que trae, es en las fotos y vídeos donde ofrece un producto totalmente diferencial.

Vídeo YouTube

Best Take (Mejores tomas)

Una de las grandes novedades que se introdujeron con IA en este nuevo Pixel es la función de mejores tomas, que como te contamos la semana pasada, ofrece la posibilidad de "arreglar tus fotos" cuando hay una persona (o varias) a las que no le gusta como salen.

Esto es porque ahora, la IA es capaz de coger varias fotos similares, por ejemplo, si en una foto grupal hacéis varias tomas, la máquina recopila las caras en cada una de las fotos para que luego el usuario pueda escoger entre todas las caras la que más le guste e insertarla (sin que se note) en la foto en la que antes salía con otra cara.

Audio Magic Editor (Editor mágico de audio)

Esta función está pensada para los vídeos en los que hay mucho ruido de fondo, y donde el usuario quiere destacar un audio en concreto. Para ello, la IA es capaz de detectar sonidos y ruidos secundarios, bajar su volumen a la vez que potencian los que le interesan al usuario, como podría ser su voz, esta puede ser la función definitiva para la grabación de conciertos donde se escucha de fondo al que graba desafinando en vez de al cantante.

Magic Editor (Editor mágico)

Y al igual que puedes editar el audio de un video, también lo puedes hacer con las imágenes y vídeos que tomas. Ahora la IA te deja coger y mover como quieras un objeto de la foto, agrandarlo, hacerlo más pequeño o directamente eliminarlo de la imagen, con el añadido de que podrás corregir las fotos que estén borrosas para hacerlas más nítidas.