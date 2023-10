Cómo buscar en Google una canción con solo tararearla o silbarla

Seguro que en más de una ocasión has escuchado una canción por ahí, y se te ha quedado incrustada en la cabeza, y no puedes parar de repetirla. Y a pesar de saberte el ritmo, la melodía y hasta partes de la letra, no logras recordar el nombre o autor del tema en cuestión, pues si no lo sabías, Google tiene una herramienta específica para sacarte de este bucle.

Si bien antes cuando se tenía una duda, las personas acudían a una enciclopedia o a una persona más sabia que ellos, hoy acudimos a Google, y es que para mejor o para peor, este navegador suele tener respuestas a todas nuestras preguntas.

Y en el aspecto musical, Google no iba a ser menos, pero ya no es solo que en el buscador podrás encontrar prácticamente cualquier canción que se te pueda ocurrir, sino que desde este navegador hay una herramienta llamada 'Buscar Canción' impulsada por su Asistente Virtual que te ayuda a hacer justo eso.

Quizás te suene la app Shazam, pues 'Buscar Canción' funciona de manera similar, no obstante, cuenta con la ventaja de que no tienes que descargar ninguna app tercera además de que esta función integrada en Google te permite silbar, tararear o murmurar la melodía para encontrar la canción, mientras que Shazam requiere que esté sonando esta para descubrirla.

Vídeo YouTube

Esta herramienta se encuentra en el propio buscador de Google, y tienes dos formas de activarla. La primera es entrando a Google y pulsando el icono del micrófono que aparece en la barra de búsqueda, aquí en la parte inferior aparecerá una ventana llamada "Buscar Canción", solo tienes que pulsarla y empezar a tararear o silbar.

La otra forma de activarla es hablando directamente al Asistente y preguntarle "Ok Google, ¿Cuál es esta canción?" para luego tararearla, cantarla o reproducirla. Esto es posible porque cada melodía tiene un ritmo o tono único, y gracias al entrenamiento que le aplicó la compañía a su IA, esta ahora es capaz de detecatar en 15 segundos la canción.

Así, con un simple "nanana, nanana, nanana, nanana..." el asistente pude reconocer el ritmo y tono y encontrar justo la canción en la que estabas pensando. Es cierto que este buscador no tiene el cien por cien de acierto a la hora de encontrar la canción que buscas, pero esto tampoco es su culpa, ya que existen millones de canciones en Internet y tus dotes de tarareo también son un aspecto a tener en cuenta.