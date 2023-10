Google usará la IA para hacer que no vuelvas a salir mal en las fotos

Si hay un problema recurrente a la hora de hacer una foto a una persona o sobre todo cuando se hace una foto grupal es que siempre hay alguien que no le convence porque sale con los ojos cerrados, la boca abierta o por lo que sea no le gusta como sale.

La solución para ello es hacer muchas tomas parecidas, sin embargo, el problema se vuelve a repetir, ya que si no es la misma persona que se queja en la siguiente foto, es otra. Y en mundo donde las redes sociales y la presencia online es tan importante, es normal que todo el mundo quiera salir bien.

Y parece que Google de la mano de la Inteligencia Artificial ha encontrado la solución que todo el mundo estaba buscando, con la nueva función que han introducido en sus nuevos smartphones Pixel 8, llamada 'Best Takes' (Mejores tomas).

Cómo funciona 'Best Take'

Vídeo YouTube

Esta nueva función aprovecha todas las ventajas que nos ofrece la IA para impulsar cambios en las fotos que hasta ahora eran muy difíciles de pensar. Esto es porque cuando Google extienda los Pixel 8 el próximo 12 de octubre, los propietarios de este smartphone podrán sustituir la cara de una foto con otra cara de otra foto.

Es decir, os están haciendo unas fotos en pareja y entre las varias que os hacen hay una en especial que te gusta por la pose, el fondo y demás aspectos que hacen que sea la mejor toma de todas. Sin embargo, te das cuenta de que sales con los ojos cerrados, y temes que se haya estropeado la mejor foto del viaje.

Pues si tienes un Pixel 8, 'Best Take' coge las caras de todos los que salen en las fotos y te deja elegir entre todas las imágenes la cara que más te gusta como sales y remplazar la cara de la foto que no te gusta por esta.

Esto es porque la IA detecta que has hecho varias tomas de una imagen similar, almacena las caras de todos los que salen en cada una de las fotos y gracias a las capacidades de esta tecnología las intercambia sin que se note la alteración.

Lo cierto es que Google ha dicho que es probable que no funcione con todas las fotos, y también hay que tener en cuenta que no es lo mismo la publicidad de Google que la realidad del producto, por lo que puede haber casos en los que la foto no queda perfecta y sí se note que ha habido algo raro.

Aun así, la llegada de esta herramienta impulsada por IA es una buenísima noticia, y aunque al principio no sea perfecta tan solo será cuestión de tiempo que el algoritmo perfeccione el sistema.