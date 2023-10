Cómo impedir que Google te escuche todo lo que dices a través del móvil

Seguro que en más de una ocasión has escuchado lo de "los móviles nos escuchan" o has tenido una experiencia que te lo ha confirmado. Y es que es verdad que no es casualidad que si hablas sobre que quieres empezar a jugar al padel, tu smartphone comience a mostrarte anuncios relacionados con dicho deporte.

No es ningún secreto que ha medida que avanza la tecnología, se reduce nuestra privacidad, ya que para que exista un ecosistema tecnológico de calidad todos los participantes deben estar interconectados. Esto significa que para que el usuario tenga la mejor experiencia posible, los dispositivos, plataformas y las empresas que hay detrás de ellos necesitan conocer al máximo como es y qué hace esta persona.

Y si tuvieramos que señalar a una compañía como la más grande en términos de alcance de usuarios, sin duda sería Google, propietaria de todo lo que tenga que ver con Android y del navegador por antonomasia. Por todo ello, Google tiene una de las bases de datos más grandes e importantes del mundo, y una parte de esta información se recopila a través de audio.

Por suerte, hay medidas que pueden ayudarte a hacer que Google te deje de espiar, y para ello tan solo tienes que seguir tres simples pasos.

1. Desactivar el comando "Ok, Google"

Para que el asistente de Google pueda responderte cuando le haces una pregunta, este tiene que estar constantemente escuchando para activarse cuando lo nombres. Para desactivar esta función, tan solo tienes que ir a Ajustes, ir a Google, Opción de Búsqueda, pulsar sobre Voz, Reconocimiento de voz y seleccionar la opción de Desactivar la opción de "Ok, Google".

2. No dejes que Google guarde tu historial de audio

Dentro de esos términos y condiciones de Google que muy posiblemente hayas aceptado sin leer, se encuentra el permiso para recolectar tu información, entre lo que se incluye el historial de audio. Eso hace que todos tus comandos de voz quedan registrados, como si fuera el historial, para desactivarlo debes acudir a esta página web.

3. Bloquea tu micrófono a Google

Para terminar con este bloqueo a Google, lo siguiente que deberás hacer es evitar que la compañía puedea acceder directamente al micrófono de tu dispositivo. Para ello debes ir a Ajustes, ir a la app de Google, seleccionar Permisos y desactivar el Micrófono.