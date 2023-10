X, la super app de Elon Musk quiere acabar con los periódicos tradicionales: así lo está haciendo

La transformación de lo que antes todos conocíamos como Twitter, y ahora se llama X, no para y casi cada semana la plataforma introduce nuevos cambios para tratar en convertirse en una "super app", un lugar donde los usuarios podrán realizar prácticamente cualquier actividad o acción sin tener que salir de esta aplicación.

Por esa razón X cada vez tiene más funciones y herramientas que van sustituyendo acciones que se pueden hacer en otras apps, como podría ser la capacidad de realizar directos en streaming que mostró Musk a principios de esta semana.

El magnate también muchos otros planes para su app, como convertirlo en una especie de banco online, pero el último cambio va a por un sector que no le gusta nada a Musk, el periodismo. Desde su llegada a lo que era Twitter y durante todo este proceso de transformación, el CEO deTesla no solo ha sido muy crítico con los medios tradicionales, sino que uno de sus muchos objetivos es impulsar el "periodismo ciudadano".

Esto básicamente es que quiere que X se convierta también en un periódico global en el que los usuarios comparten información sin que pase por el "filtro" que son los medios. Esta semana ha dado un paso muy importante para ello, y X ha eliminado los titulares de los artículos que se comparten desde la app, conocidos antes como Twitter Cards.

Esto es que al compartir un enlace a una noticia desde la plataforma, ya no aparece el titular de esta información, y de primeras tan solo se mostrará la foto que acompaña al artículo. Esto hace que el usuario que suba una información, ahora tenga que añadir texto y contexto en su publicación, ya que sino tan solo será una foto sin más.

El objetivo de ello, según cuentan desde X es para mejorar el diseño y apariencia, además de que así se verán más publicaciones en pantalla, al ocupar menos espacio este tipo de enlaces. Pero, este cambio también tiene otras lecturas como acabar con malas prácticas como titulares clicbait que tan solo buscan atraer lectores a su web.

A su vez, y esto es algo que se notará más a la larga, otra de las razones de este cambio es para que los propios periodistas comiencen a publicar directamente contenido de manera nativa en X, es decir, en vez de escribir un artículo que salga en el periódico y después compartirlo, redactarlo y publicarlo directamente aquí.

If you're a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!