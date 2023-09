La trampa para canarios: así es como Elon Musk pilla a los empleados que filtran información

Por muy polémico que pueda llegar a ser Elon Musk, si sigue siendo una persona relevante, es porque sus empresas e ideas son innovadoras e interesantes. El último ejemplo de ello es que ya han abierto el concurso de voluntarios para implantarse un chip en el cerebro, algo nunca antes se ha hecho.

Por esa razón todo el mundo quiere saber qué está haciendo Musk en cada una de sus distintas empresas (Tesla, Neuralink, Space X o incluso X) y si puede ser en primicia mucho mejor. Y la única manera de conseguir esta información es mediante "chivatazos" de los propios empleados que están trabajando para él.

Las filtraciones son información privada con mucho jugo, pero en los negocios como en el poker, enseñar tus cartas demasiado pronto puede hacer que pierdas mucho dinero. Es por ello que en más de una ocasión en la que Musk ha detectado que aparecía información sobre alguna de sus empresas que no tendría que haber salido, inicia la llamada "Trampa para canarios".

Lo cierto es que el magnate la lleva aplicando desde el 2008, cuando detectó que uno de sus empleado estaba vendiendo información confidencial sobre Tesla a la prensa.

El nombre "Trampa para canarios" se acuño por primera vez en una novela de Tom Clancy titulada 'Juego de Patriotas' en la que el protagonista, un agente de la CIA, la utiliza para averiguar el origen de la fuga de documentos robados.

Lo cierto es que esta técnica se puede aplicar de varias maneras, pero el funcionamiento es siempre el mismo. Por ejemplo, en el caso que contó Musk, para pillar al filtrador lo que hicieron fue enviar un correo electrónico a todos los empleados de la empresa con información 'privada' sobre un proyecto concreto.

That is quite an interesting story. We sent what appeared to be identical emails to all, but each was actually coded with either one or two spaces between sentences, forming a binary signature that identified the leaker.