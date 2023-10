¿Será Elon Musk el streamer que consiga competir con Ibai? Así muestra las mejoras en los directos de X

Elon Musk ha mostrado mejoras en la capacidad de retransmisión de X (Twitter), en las que está trabajando la compañía, a través de una prueba en la que retransmitió una partida de Diablo IV durante 52 minutos y alcanzó a reunir una audiencia de 1.300 espectadores a la vez.

El propietario de la red social continúa trabajando para mejorar la función de retransmisión en directo dentro de la plataforma, con la intención de posicionar X como un servicio que permita compartir vídeos de larga duración, entre sus múltiples funciones.

En este sentido, tal y como compartió Musk en el mes de agosto, la compañía consiguió implementar mejoras en las retransmisiones en directo tras actualizar esta función, que había quedado desfasada al utilizar código desactualizado de Periscope. Asimismo, también detalló que estaban viendo la forma de mejorar la resolución del vídeo en directo.

Ahora, el magnate ha compartido una prueba de retransmisión que llevó a cabo este domingo, en la que jugó durante 52 minutos al videojuego Diablo IV de Activision Blizzard, para mostrar las mejoras que se han conseguido en dicha función.

Tested the ? video game streamer system last night. It works!



Will try to complete a Tier 100 Nightmare dungeon tonight live on this platform.



pic.twitter.com/QxF0OtVqXu