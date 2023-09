Musk planea introducir un "pequeño pago mensual" para poder seguir usando X (antes Twitter)

El dueño de X (antes conocido como Twitter), Elon Musk ha planteado durante una entrevista con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que la única manera viable que se le ocurre para combatir el uso de bots en la red social es mediante un "pequeño pago mensual" por parte de todos los usuarios que usen los servicios de la plataforma para costear la retirada de este problema.

Con el auge las posibilidades de ganar dinero e influencia con las redes sociales, también se ha experimentado un importante crecimiento de los bots. Estos robots son programa que recorre la red llevando a cabo tareas concretas, en caso de este tipo de plataformas sirven para inflar publicaciones, distribuirlas e incluso "hacerlas virales".

Las redes premian los contenidos que son respaldados o del agrado de muchas personas, y hecha la ley, hecha la trampa, los bots son una manera artificial de hacer que tus publicaciones sean notorias. La cosa es que esto no está permitido por las plataformas, y sin embargo, es casi imposible de erradicar.

Por eso mismo cada app tiene una forma de combatir este problema, y ahora Musk ha planteado una nueva forma de hacerlo, el problema es que ni si quiera a aquellos que están en contra de los bots parecen muy convencidos.

LIVE: Speaking with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization. https://t.co/XiAQwOXzcP