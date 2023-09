Alerta por el auge de ciberestafas que aprovechan el lanzamiento del iPhone 15: cómo evitarla

Los ciberdelincuentes están siempre buscando nuevas formas para coger desprevenidos a sus víctimas y llevar a cabo algún tipo de fraude. Uno de los ganchos típicos es de adoptar una nueva tendencia para crear una nueva estafa, y para la nueva campaña que se ha detectado esta semana, no han sido muy originales, ya que han aprovechado el lanzamiento del nuevo iPhone 15.

Y es que con tanto revuelo con todo lo que tiene que ver con este nuevo smartphone, sus características y prestaciones y como no, su precio, los ciberdelincuentes están lanzando falsas ofertas para comprar un iPhone 15.

Entre las múltiples que han surgido a lo largo de esta semana, los investigadores de la compañía especializada en ciberseguridad Kaspersky han detectado una bastante potente, en el que los estafadores ofrecen a las víctimas la posibilidad de comprar uno de estos smartphones, incluso antes de que se produzca el lanzamiento oficial.

Esto ya de por sí nos debería sonar extraño, ya que, si ni siquiera lo venden en las tiendas de Apple hasta el 22 de septiembre, cómo va a tenerlo un vendedor tercero. Aun así, puede ser que no seamos capaces de darnos cuenta de esta incongruencia, pero ya no es solo eso, sino que nos piden pagar un precio todavía más alto por este dispositivo.

Estos dos factores ya nos deberían poner en alerta total y, sin embargo, hay todavía más detalles que nos deberían sonar raro y que deberían hacer que esta estafa sea fácil de detectar. Por ejemplo, que las víctimas tienen que realizar el pago por adelantado o que al realizar la compra quede expuesta información sensible como tus datos financieros, además de información sensible como nombre, DNI, dirección física o número de teléfono.

En cuanto se realiza el pago y recopilan tu información los ciberestafadores desaparecen y no vuelves a saber nada de ellos. Y ya no es solo eso, sino que tus datos personales corren el riesgo de acabar siendo vendidos en la darknet, el mercado en el que se mueven los delincuentes digitales.

Otra de las estafas más repetidas es la de la falsa oportunidad de conseguir un iPhone 15 a través de un sorteo por el que hay que pagar una pequeña cantidad previa en concepto de 'registro'. Después del abono de la cantidad, los ciberdelincuentes se esfumarán. No existe tal sorteo.

Cómo evitar ser víctima de estas estafas

Lo primero y más importante es verificar la fuente y asegurarse de que las transacciones se hacen con vendedores reputados y autorizados. A su vez, para las compras online siempre es mejor evitar pagos por adelantado, al igual que siempre que sea posible lo mejor es acudir a canales oficiales o páginas web en las que ya hayas comprado previamente.

Por último, si has encontrado una buena oferta en un lugar desconocido, antes de hacer una compra busca en los comentarios y opiniones para saber la experiencia de otras personas.