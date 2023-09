Guerra de precios: ¿qué se vende más Xiaomi, iPhone o Samsung?

Hoy en día apenas hay personas en el mundo que no sean propietarios de un smartphone, además de que la llegada de estos a nuestras manos se ha adelantado. Eso hace pensar que cada año las ventas de móviles no dejan de crecer y crecer, no obstante, este 2023 ha sido un año extraño en ese aspecto.

De hecho, en este primer semestre de 2023 el mercado de los smartphones ha experimentado un frenazo en ventas, con un descenso del 11% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2022, según los datos de Canalys.

Esto ha repercutido directamente en el descenso de las ventas generales de los teléfonos móviles, aunque lo cierto es que los expertos aseguran que este mercado está dando señales de recuperación, y la llegada del iPhone 15 esta semana durante el Apple Event 2023, podría ser el impulso que necesita.

¿Qué fabricantes han sido los que más han vendido?

A pesar de ser un año complicado, los grandes siguen siendo los más exitosos, de hecho, el 51% de la cuota de mercado lo ocupan Apple, Samsung y Xiaomi. Y si nos fijamos en el número de ventas de modelos concretos en lo que va de 2023, la compañía de la manzana tiene una clara ventaja sobre estas dos marcas asiáticas.

Como podemos observar en este listado, ofrecido por Omdia, el smartphone más vendido por ahora es el iPhone 14 Pro Max con más de 26,5 millones de unidades enviadas, seguido por iPhone 14 Pro, el iPhone 14 y el iPhone 13 en ese orden.

En quinto lugar, el Samsung Galaxy A14 ha sido bastante exitoso, principalmente por su bajo precio y prestaciones competitivas. Seguido de otros modelos de Samsung como el Galaxy S23 Ultra, Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G.

Y para finalizar este top 10, de nuevo nos encontramos con un móvil de Apple, el iPhone 11 que salió en 2019. Como se puede apreciar a pesar de su alta cuota de mercado, ningún modelo de Xiaomi se ha colado en esta lista.

Lo cierto es que el año pasado la distribución de fabricantes fue algo más competitiva con cuatro modelos de Apple, otros cuatro de Samsung y dos de la marca China. Pero lo más sorprendente de todo es que este año las ventas de Apple caen tres trimestres consecutivos por primera vez desde 2016 y, aun así, tienen cinco de los modelos más vendidos de 2023.

Ahora con el lanzamiento del iPhone 15 a la vuelta de la esquina, las expectativas de la compañía con sede en Cupertino (California, EEUU) van a crecer todavía más, tendremos que esperar a ver también qué tienen preparado sus competidores antes de que acabe el año para tratar de darle la vuelta a la tortilla.