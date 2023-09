¿Qué iPhone tiene mejor cámara? Comparativa 2023

Un error bastante común en telefonía es pensar que el número de megapíxeles que tenga tu cámara es el equivalente a la calidad de las fotografías que hace, es decir, mientras más tenga mejores fotos. No obstante, y a pesar de que este es un aspecto muy importante hay otras tecnologías detrás de obtener una buena imagen o vídeo.

Cuando hablamos de iPhone, rápidamente todos los usuarios lo asocian con buenas fotos y es que desde hace muchísimos años la calidad de imagen de las fotografías hechas por estos smartphones es muy superior a la de sus competidores, por norma general.

Y mientras bien es cierto que poco a poco hay marcas que lanzan modelos que pueden competir con Apple, los de la manzana siguen teniendo una importante ventaja. Por ello si quieres hacer buenas fotos comprarse un iPhone es una buena idea, pero ¿cual de todos tiene la mejor cámara?

Como seguramente habrás pensado, el último iPhone en salir seguramente sea el que mejor cámara tenga, y no vamos a mentir, es así. Entre todas las opciones que existen en el mercado hoy en día, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max son lo mejor que hay gracias entre otras cosas a que su cámara principal es de 48 MP y f/1,78.

Pero esto es también porque estos dispositivos juntan todas las grandes prestaciones que han ido desarrollando durante años e incluyendo en los modelos que lo anteceden. En el caso de que no tengas los más de 1.300 euros que cuesta la versión más barata, este teléfono se va de presupuesto, también hay otras opciones interesantes, no vamos a decir baratas porque no lo son, pero algo más que los iPhone 14 Pro son.

Lo cierto es que para encontrar el siguiente iPhone con mejor cámara de fotos no hay remontarse muy lejos, y es que si juntamos todas las características, el siguiente en esta lista es la versión más básica del iPhone 14. Es cierto que sigue siendo un teléfono caro pero la diferencia de precio en algunas tiendas puede ser de 500 euros, por lo que podemos decir que es una buena rebaja.

Si la opción de comprarte un iPhone 14 en cualquiera de sus versiones no te convence, la siguiente gran cámara es la del iPhone 13 Pro y mientras es cierto que es algo complicado de encontrar (Apple ya no lo vende) puede que lo encuentres en un vendedor tercero a un precio más asequible.