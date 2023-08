La herramienta de Twitter (X) que hasta los más críticos de Musk tienen que agradecerle

Desde su llegada a Twitter, ahora renombrado como X, Elon Musk no ha parado de generar polémicas, quejas y el rechazo de millones de usuarios que no están nada contentos con la gestión del magnate. Y es que parece que está rediseñando a su gusto esta red social, y aplicando numerosos cambios que muchos podrían considerar que son "a peor" para esta plataforma.

Podríamos tirarnos horas contando todas las cosas que ha cambiado Musk de X, empezando por el nombre y logo de la mítica red social, o las diferentes suscripciones de pago que hay ahora en ella, las nuevas políticas de la app, o la supuesta "libertad de expresión" que los moderadores de contenido permiten hoy en día.

Recientemente, Musk eliminó la posibilidad de bloquear a otros usuarios, una función que no es solo obligatoria para cualquier app que esté en la tienda de apps de Google y Apple, sino que casi es un requisito inamovible en cualquier red social, ya que ayuda a evitar el abuso de otros usuarios hacia uno.

Como decíamos, nos podemos tirar horas enumerando los "fallos de Musk" en lo que era Twitter, pero sí que hay una novedad que introdujo hace unos meses de la que el resto de redes sociales podría aprender. Y es que, si somos críticos con sus errores, habrá que alabar también sus aciertos.

Las notas de la comunidad

El mayor problema que tienen las redes sociales son los bulos, fake news y faltas de contexto para explicar noticias o acontecimientos. Esto es algo que ocurre en todas las plataformas, y que ha supuesto un grave peligro para "la verdad", ya que ahora es muy complicado cuándo algo es cierto o mentira.

Por esa razón, Elon Musk y su equipo extendió la función de notas de comunidad, una herramienta en la que usuarios (que han sido previamente verificados) pueden añadir contexto e información relevante a una publicación.

De esta manera, el resto de los usuarios verán el tuit original y en la parte inferior "una corrección" o aclaramiento de lo que se dice. Lo mejor de todo es que está función se aplica para todo el mundo, desde el propio Musk, a políticos, medios de comunicación o incluso a la publicidad engañosa que suele aparecer en estas plataformas.

Algunos ejemplos de ello

The fake emerald mine thing is so annoying (sigh). Like where exactly is this thing anyway!? — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2023

A lo largo de toda nuestra historia democrática, siempre se ha reconocido que la fuerza política ganadora en las elecciones generales es la que debe gobernar. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2023

????Can repair paint scratches, polish car surface and protect your car ?100% eco-friendly & non-abrasive.

????GET YOURS HERE ?? https://t.co/pbnGKwb63g pic.twitter.com/cUoWYn3APd — Mazicy (@MazicyCo) August 14, 2023

Como vemos, ni Musk puede escapar de ellas, y es que justamente es lo que necesitan las redes sociales, una manera de dar contexto y que ni su propio dueño de la plataforma pueda tratar de silenciar la verdad.

Es cierto que X es una app principalmente de texto, y que sería complicado aplicar tal cual esta herramienta a otras como TikTok, por ejemplo, pero cada plataforma podría adaptar esta idea a su formato para tratar de frenar los bulos y las mentiras que tanto daño están haciendo a nuestra sociedad polarizando opiniones y confundiendo a los usuarios.