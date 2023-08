Así es como puedes hacer que Siri suene como tú, tu abuela o tu pareja

A pesar de que todavía queda más de un mes para que los usuarios puedan disfrutar y comprobar todas las novedades que va a incluir el nuevo sistema operativo de Apple, el iOS 17, ya hay algunos que han tenido un acceso en primicia a todo lo que tiene el próximo software de los iPhones gracias a la versión beta.

El iOS 17 beta, es una versión no oficial del sistema operativo y sirve principalmente para que los usuarios que lo prueben den sus valoraciones, opiniones sobre lo que les gusta y lo que no, y en el caso de que haya errores, estos los detecten e informen a la compañía para que los puedan solventar.

Hace un par de meses, durante el WWDC 2023, la compañía nos mostró los cambios más notables e importantes que iban a introducir en iOS 17, pero ahora gracias a la versión beta podemos ir conociendo esos mínimos detalles que han cambiado y que hacen que los iPhone sean uno de los teléfonos más deseados del mundo.

Hace unos días, supimos que la compañía había reorganizado algunos de los botones de las llamadas, juntando el de colgar con el resto, lo que previsiblemente va a causar un caos por lo menos durante las primeras semanas a los usuarios que hayan tenido un iPhone antes.

Ahora, según hemos podido saber, otra de las novedades es que vas a poder personalizar la voz de Siri (el asistente virtual) con la voz de la persona que quieras, ya sea la tuya, la de tu pareja o la de cualquier amigo o familiar.

Cómo hacerlo

Es importante destacar que hasta que iOS 17 no esté disponible (pasado mediados de septiembre) no podremos probar esta curiosa función, a no ser que tengamos la versión beta, que por el momento solo está disponible en inglés.

En realidad, esta función está pensada para personas en riesgo de perder la voz, o que por el motivo que sea no pueden estar hablando todo el rato. El proceso de clonación de voz dura unos 15 minutos, y lo primero que tendremos que hacer es ir a Ajustes, buscar el apartado de Accesibilidad, pulsar sobre Voz Personal y seleccionar la opción de Crear Voz.

Una vez aquí, el teléfono hará una comprobación de sonido para asegurarse de que hay buenas condiciones para grabar, y a continuación te pedirá a ti o la persona a la que quieras clonar la voz que leas frases que van a apareciendo en la pantalla

Cuando hayas leído todas, tu iPhone necesitará unas 24 horas para poder procesar y crear tu voz o la de quien sea clonada, por lo que es importante no desconectarte de una red para que no se interrumpa el proceso. Es cierto que la voz luego tiene algún tono que resulta algo robótico, pero según han señalado varios usuarios que lo han probado, dicen que el resultado está bastante conseguido.