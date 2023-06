Las cinco nuevas funciones que podrás hacer con tu iPhone gracias a iOS 17

Por si no te habías enterado, ayer 5 de junio, Apple celebró la trigésimo cuarta edición de la Conferencia de Desarrolladores de Apple (WWDC), evento en el que presentan las novedades de las renovadas versiones de sus softwares para los distintos dispositivos además del lanzamiento de nuevos productos.

No hay ninguna duda de que el plato fuerte de ayer fueron las Vision Pro, las gafas de realidad virtual que por lo que hemos podido ver prometen revolucionar la manera en la que vemos e interactuamos con los contenidos audiovisuales.

Lo cierto es que estas gafas están alejadas del público general, no porque no se vayan a vender, sino porque cuestan unos 3.250 euros y es poco probable que se agoten por ventas. Sin embargo, no es lo único que presentó ayer la compañía de la manzana, y por eso hoy te contamos cinco novedades que podrás disfrutar, ya que estarán en tu iPhone cuando instales, iOS 17.

1. Buzón de voz en vivo

Entre las múltiples novedades, no encontramos con que en iOS 17, cuando recibas una llamada y esta salte al buzón de voz, tu teléfono mostrará una transcripción a tiempo real de voz a texto en tu pantalla de bloqueo. Esto quiere decir que aparecerá un texto con lo que está diciendo la persona que te ha llamado para que lo leas rápidamente y en el caso de que sea importante, puedas responder lo antes posible.

2. Diario

Es bastante probable que Apple se haya dado cuenta de que somos muchos los que tenemos un grupo de WhatsApp en el que solo estamos nosotros con el fin de enviarnos cosas y ponernos recordatorios. Es por ello que han lanzado la función de Diario, que como indica su nombre es un apartado donde podrás recopilar lo que haces en un día, tus pensamientos o lo que te apetezca, la app complementa todo esto con imágenes o incluso música que escuchaste ese día.

3. Auto corrector renovado

A pesar de que el auto corrector se supone que es una función para ayudarte a no cometer errores a la hora de escribir, en muchas ocasiones es lo que provoca el error o simplemente reinterpreta lo que estabas escribiendo para decir otra cosa.

Ahora, según explican los de Apple gracias a su nuevo algoritmo es capaz de analizar más palabras además de que no solo revisará dos o tres palabras a la vez, sino que está capacitado para analizar frases enteras. A su vez, puede para recordar las palabras que sueles escribir mal o aquellas malsonantes que, por norma general hasta ahora el auto corrector prefería que no utilizases.

4. Un AirDrop más útil

Lo cierto es que entre toda esta innovación, Apple parece haber descubierto para lo que sirve el NFC, y ha decidido aplicarlo para el AirDrop. A partir de ahora, ya puedes enviar rápidamente archivos, fotos o documentos mediante esta función con tan solo acercar un iPhone a otro, e incluso han extendido esto para AirPlay, cuando quieras ver alguna peli o serie con tus amigos.

5. Personaliza tus llamadas

Si bien podías establecer una foto o imagen para cuando una persona te llamase, ahora Apple ha dado la vuelta a la tortilla, y con iOS 17 los usuarios pueden personalizar su apariencia en la pantalla de la persona a la que están llamando. Es decir, ahora podrás establecer la foto que quieres que le aparezca en la pantalla del iPhone de la persona a la que estas llamando.