Nintendo ganó un 52,1% más en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2024

La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo obtuvo un beneficio neto de 1.153 millones de euros entre abril y junio, un 52,1% interanual más, impulsada por el éxito de la película de "Super Mario Bros." El beneficio operativo de la empresa con sede en Kioto creció un 80,4% con respecto al mismo período del ejercicio fiscal 2023, hasta 1.181 millones de euros, detalló este jueves en su informe financiero.

La facturación por ventas de Nintendo se disparó en el período un 50% interanual, hasta 2.939 millones de euros, espoleada por el incremento de las ventas de juegos de su icónico personaje Mario y la facturación de su área de propiedad intelectual tras el estreno de la película Super Mario Bros. El lanzamiento en estos meses de otro de sus juegos más esperados, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que había vendido 18,51 millones de copias hasta el pasado 30 de junio, también contribuyó positivamente a reflotar el rendimiento de su consola Switch.

Como resultado de estos factores, las ventas de hardware aumentaron en el pasado trimestre un 13,9% interanual, con 3,91 millones de unidades comercializadas, y las ventas de juegos subieron un 26,1% con respecto al ejercicio fiscal anterior, con 52,21 millones de copias.

En lo que respecta a su negocio digital, la facturación aumentó un 35,9% interanual, hasta los 764 millones de euros entre abril y junio, empujado por un cambio favorable del yen que ha beneficiado su facturación en general.

Previsiones pesimistas

Pese a estos resultados, Nintendo decidió mantener inalteradas sus previsiones pesimistas, anticipando una reducción del beneficio neto de un 21,4% interanual, hasta 2.167 millones de euros menos. Al igual que con el beneficio operativo donde prevén una contracción del 10,8%, es decir, 2.868 millones de euros de reducción.

En cuanto a su facturación por ventas, Nintendo prevé una caída del 9,5%, hasta 9.240 millones de euros.