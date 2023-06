La explicación de Nintendo a por qué ha subido el sueldo a todos sus empleados

Los dos últimos años para el sector tecnológico y las empresas que lo conforman, han sido bastante complicados, y es que a pesar de que la evolución y desarrollo de nuevos proyectos no ha dejado de avanzar también ha habido un apartado negativo que ha afectado a la gran mayoría de compañías.

Todo comenzó con el fin de la pandemia y la vuelta a la normalidad, donde después de años de un crecimiento increíble, las compañías comenzaron a registrar una caída tanto en usuarios como en ingresos. La reacción general fue la de despedir empleados y aumentar los precios de sus plataformas y servicios, una técnica que han adoptado grandes compañías como Meta, Amazon, Google o Netflix.

Este dos últimos años han sido un infierno para los empleados de las empresas tecnológicas, que veían con preocupación los despidos, pero ya no solo por la falta de ingresos sino también por la llegada a lo grande de la inteligencia artificial y la automatización de muchos puestos de trabajo.

Pero generalizar no todas hicieron esto, y mientras la gran mayoría de empresas tecnológicas optaron por cesar a miles de trabajadores, la compañía de videojuegos japonesa Nintendo tomó una ruta totalmente opuesta y no solo no despidió, sino que decidió subirle el sueldo un 10% a todos sus empleados.

Ahora, durante una sesión de preguntas y respuestas, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha explicado el porqué de su decisión.

"Para que nuestra empresa mantenga una alta competitividad en el futuro, hemos creado varios productos exitosos. Creo que lo más importante es valorar los excelentes recursos humanos que han construido la marca" señala Furukawa.

Muchas veces tanto las empresas como las personas se olvidan del valor personal que trae cada trabajador, el cual muchas veces no se puede medir ni comparar con lo que hace otro o una máquina.

Pero es que Nintendo, no solo subió el sueldo a los trabajadores veteranos, sino que el aumento del 10% se aplicó también a los empleados recién graduados que acababan de entrar en la empresa. A su vez, también fue preguntado por la opinión de los inversores sobre el asunto, ya que esta decisión también supone una reducción de capital.

"Recibimos una respuesta positiva de los inversores institucionales que dan importancia a las estrategias de recursos humanos desde una perspectiva de mediano a largo plazo. La industria de los videojuegos también está intensificando la competencia para adquirir recursos humanos".

Lo cierto es que Nintendo no está viviendo su mejor año, al igual que la mayoría de las empresas del sector, pero esta dirección que han tomado tiene la vista puesta de cara al futuro, tendremos que esperar a ver cómo les sale.