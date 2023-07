Qué diferencia hay entre silenciar y bloquear un contacto en WhatsApp

Si tuviésemos que señalar una app que es utilizada cada día por todos los usuarios, seguramente el nombre de WhatsApp es el que más se repetiría. Esto es porque aparte de tener más de 2.000 millones de usuarios registrados se ha convertido en la forma número uno de comunicación cuando no estamos cara a cara.

La plataforma ha evolucionado mucho desde su lanzamiento, y a pesar de ser principalmente una app de mensajería instantánea, ahora podemos enviar notas de voz, hacer llamadas y videollamadas, encuestas, enviar archivos y demás y demás.

Pero ya no son solo las funciones comunicativas que tiene, sino que gran parte de su éxito reside en todas las herramientas que ofrece para mejorar esta comunicación (o para evitarla). Muchas de ellas suelen pasar desapercibidas o las conocemos, pero no sabemos realmente para que sirven, en el caso de hoy te vamos a contar la diferencia entre silenciar y bloquear.

¿Qué es bloquear a un contacto?

A pesar de ser una app pensada para la comunicación entre usuarios, WhatsApp ofrece la oportunidad de evitar que ciertas personas te escriban. Esta es la función de bloquear, que evita que el contacto elegido pueda enviarte mensajes, llamarte o contactar contigo de cualquier forma, cabe destacar que esta herramienta es reversible, por lo que más adelante podrás desbloquear a la persona si quieres.

¿Y silenciar?

Esta herramienta es menos agresiva que el bloqueo, ya que ni siquiera la persona en cuestión es consciente de que la has silenciado. Al silenciar a alguien lo que estás haciendo es que no te salten notificaciones de que ha escrito o enviado algo, tendrás que ser tú quien se preocupe de comprobar si has recibido algo de esa persona.

A pesar de que esta app de mensajería instantánea permite silenciar tanto chats individuales como grupos enteros, la opción de bloquear solo se permite a contactos concretos y en ninguno de los casos se puede bloquear un grupo.

Esto hace que, si compartes alguno con la persona a la que has bloqueado y esta escribe algo en el grupo, tú podrás recibir y ver lo que ha dicho e incluso contestarle, mientras que en el chat individual concreto no podrás hacer nada de esto.

Algo similar ocurre con el contacto silenciado, ya que si este escribe algo en un grupo común que tengáis te saltará la notificación, sino quieres que salte, lo que tienes que hacer es silenciar todos los grupos que compartes con esa persona.