Cómo ocultar tus notificaciones de WhatsApp en iOS y Android para que nadie vea lo que pone

La privacidad se ha convertido en un pilar fundamental hoy en día, y es que con nuestra vida cada vez más digitalizada toda información personal debe ser protegida. Esto es debido a las constantes amenazas de los ciberdelincuentes que trabajan constantemente para hacerse con estos y nuestros datos bancarios para llevar a cabo más acciones fraudulentas o robarnos nuestros ahorros directamente.

Pero hay veces que nuestra privacidad no nos concierne por razones de ciberseguridad por una posible amenaza de ciberataque, sino que se trata más de una cuestión de no querer que otras personas (sean más cercanas o no) vean lo que sale o llega a nuestro móvil.

Las notificaciones son una función muy útil, porque nos informan de algo que haya ocurrido en alguna de las apps que tenemos instaladas en el móvil, ya sea un me gusta en una red social, un movimiento en nuestro banco o la más común de todas, la llegada de un nuevo mensaje de WhatsApp.

Y es justo con los whatsapps donde muchas veces queremos evitar que otra persona lea lo que dice el mensaje, ya que normalmente son conversaciones privadas y personales en las que podemos estar hablando de cualquier cosa. Y aunque sea muy útil tener la notificación de que nos acaba de llegar un mensaje, hay ocasiones donde es mejor que no salte nada.

Esto es, por ejemplo, si estás en el trabajo, le estás enseñando algo de tu teléfono a tu jefe y de repente entra un mensaje de tu amigo muy ofensivo o totalmente inapropiado que te puede causar problemas o la vergüenza máxima, y como este hay miles de ejemplos más. Por ello, te vamos a mostrar a cómo ocultar tus notificaciones para que nadie las vea tanto en Android como en iPhone.

Cómo ocultar notificaciones de WhatsApp en iOS

Entra en Configuración. Ve a Notificaciones y en el caso de tenerlas activadas, busca la app de WhatsApp. Pulsa sobre ella, y entra en el apartado de Opciones para después seleccionar Mostrar previsualizaciones. Aparecerán tres opciones, entre las que tendrás que elegir Si está bloqueado.

Cómo ocultar notificaciones de WhatsApp en Android

En el caso de los smartphones que operan en Android, esta función se llama Ocultar notificaciones sensibles y lo que hace es informarte de que tienes una notificación de WhatsApp, pero a diferencia de lo que viene predeterminado no muestra ni qué dice el mensaje ni quién te lo ha enviado hasta que no te metas dentro de la app.

Entra en Ajustes. Abre el apartado de Aplicaciones y Notificaciones. Pulsa sobre Notificaciones. Y activa la opción de Notificaciones sensibles.