Estas son las cuatro novedades que podrás hacer en WhatsApp

Una de las tareas más complicadas que tienen los desarrolladores de aplicaciones es la de conseguir diseñar una plataforma que le guste y sea útil para todo el mundo, y mientras está claro que hay, es muy complicado dar en el clave con el diseño, funciones y demás aspectos.

No estamos diciendo que la app de WhatsApp sea perfecta y no haya que cambiar nada, no obstante, los números hablan por sí solos y la plataforma propiedad de Meta cuenta con casi 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Tan solo en España, el porcentaje de la población que usa internet y tiene cuenta de WhatsApp es de más del 93%.

Esto no es casualidad, y si bien mucho tiene que ver que sea una app gratuita y con una interfaz muy sencilla de usar, también tiene que ver con que la app propiedad de Mark Zuckerberg trabaja constantemente en introducir novedades y nuevas herramientas que mejoran la experiencia del usuario.

Si bien esta app permite todas las formas de comunicación imaginables, desde mensajes, fotos, notas de voz, llamadas y videollamadas, no hay dudas que el formato principal es el texto. Y tal y como ha anunciado la compañía, acaban de introducir cuatro nuevas opciones de formato de texto que según ellos mismos ayuda a los usuarios a escribir y organizar sus mensajes.

Cuatro nuevas opciones de escritura

Estas nuevas opciones se suman a otras ya disponibles como la negrita, la cursiva, el tachado o el texto monoespaciado, y al igual que estas llegaran a todos los usuarios y a todos los dispositivos (iOS, Android y ordenadores)

Listas con viñetas : Esta opción es perfecta para ordenar los pasos de un proceso para, por ejemplo, decirle una receta a alguien. Para activarlo tan solo tienes que poner el símbolo asterisco o un guion y un espacio antes de cada palabra u oración: *Texto *texto o -Texto -Texto.

: Esta opción es perfecta para ordenar los pasos de un proceso para, por ejemplo, decirle una receta a alguien. Para activarlo tan solo tienes que poner el símbolo asterisco o un guion y un espacio antes de cada palabra u oración: *Texto *texto o -Texto -Texto. Listas numeradas : Si quieres ser más exacto, también puedes incluir números, para ello debes colocar un número, un punto y un espacio antes de cada línea de texto: 1.Texto 2.Texto...

: Si quieres ser más exacto, también puedes incluir números, para ello debes colocar un número, un punto y un espacio antes de cada línea de texto: 1.Texto 2.Texto... Cita en bloque : Esta novedad te permite resaltar el texto clave haciéndolo más visible. Para activar esta opción debes escribir el símbolo > un espacio y el texto en cuestión: > texto.

: Esta novedad te permite resaltar el texto clave haciéndolo más visible. Para activar esta opción debes escribir el símbolo > un espacio y el texto en cuestión: > texto. Código alienado: Sirve para distinguir información específica dentro de una frase, para ello tienes que colocar un acento grave en ambos lados del mensaje: `texto`.