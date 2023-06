El rival de Twitch ficha al streamer xQc, la mayor estrella de la plataforma, por 100 millones de dólares

Cuando escuchamos hablar de una firma de contrato de 100 millones de dólares, normalmente lo asociamos a un futbolista o deportista de élite, pero en el caso de hoy no es un deportista al uso, sino que es un jugador profesional de videojuegos. Cada día, los eSports crecen más y más, lo que ha hecho a Kick, una plataforma de streaming y el máximo rival de Twitch a firmar al streamer xQc con un contrato millonario de dos años.

Kick es una plataforma de streaming muy similar a Twitch pero que a diferencia de la plataforma propiedad de Amazon, esta ofrece un sistema de recompensas mucho mejor para los creadores de contenido con un reparto del 95/5 de los ingresos generados.

La compañía supone un serio competidor para Twitch, que está tratando de mejorar el reparto de ingresos con nuevas políticas, y con este fichaje "galáctico" del streaming la carrera por ser la plataforma de streaming número uno del mundo se ha calentado mucho más, como señala The New York Times.

XQc es un streamer que ha ganado mucha fama debido a su forma de stremear, sin filtros, controvertido y un don para jugar a videojuegos como League of Legends u Overwatch. Hasta ahora era el creador de contenidos número uno de Twitch, siendo este el motivo por el que Kick ha querido desembolsar tantos millones por él.

El contrato tiene una duración de dos años con 35 millones de dólares por año, más otros 30 en variables e incentivos si alcanza determinados hitos. Tales cifras lo colocan entre los "atletas" mejor pagados del mundo, pero esto no es si quiera lo mejor del contrato, ya que podrá seguir retransmitiendo desde Twitch también con la única condición de que no lo hará de manera simultánea.

Este anunció ha dejado a todo el mundo sin palabras, incluido al mismísimo Ibai, streamer por excelencia en nuestro país, quien tras ver las condiciones y cifras del contrato tan solo ha podido decir que "se ha mareado al verlo", lo que resume bastante bien el contratazo que supone.

Según ha comentado el propio xQc es un contrato sin exclusividad.



Es decir, va a poder seguir stremeando en Twitch. No sé cómo lo va a hacer porque suena todo demasiado idílico, le van a pagar 100 palos y no tiene ni que dejar Twitch.



Ahora me he mareado cinco veces. — Ibai (@IbaiLlanos) June 16, 2023

Después de varios años tranquilos y sin rivales, Twitch está de decaída, sobre todo por sus problemas para gestionar el reparto de ingresos, por lo que esta iniciativa de llevarse al streamer más potente que tenían les va a hacer mucho daño. Tendremos que esperar a ver cómo reacciona la plataforma propiedad de Bezos ante esta ofensiva y si esta inversión millonaria le sale bien a Kick y consigue atraer a nuevos usuarios y creadores a su plataforma.