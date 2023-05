Musk ahora va también a por Twitch: planea revivir Periscope

Desde su llegada a la red social como dueño y CEO, Elon Musk ha sido de todo menos claro con las novedades que introducía y los cambios que aplicaba, salvo con un aspecto, su intención de convertir Twitter en X la app total. Poco a poco ha ido dando estos pasos, siendo el más grande el cambio de nombre en el registro de marcas, pero no es el único ya que cada vez introduce nuevas herramientas para hacer que los usuarios puedan realizar cualquier actividad de internet sin salir de su plataforma.

Una de las primeras declaraciones que hizo el magnate después de desembolsar 44.000 millones de dólares por esta plataforma fue "La compra de Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación para todo" y es que su objetivo final es crear una app que funcione y sirva para cualquier actividad, trámite o entretenimiento que haya en internet, sin tener que salir de la plataforma.

Sería algo similar a la aplicación china WeChat que ofrece servicios de mensajería y llamada gratis, redes sociales, un sistema de pago online e incluso funciones para empresas entre muchas otras cosas. El objetivo de Musk es convertir X en una "navaja suiza" de los servicios online, y poco a poco está aglutinando más herramientas para conseguirlo.

Primero fue con la actualización del límite de caracteres, extendiendo a 4.000 caracteres el máximo de un tuit para los usuarios Blue lo que ofrecía la posibilidad de publicar contenidos más extensos, como, por ejemplo, en Facebook. También llegaron los Espacios, que funcionan de manera similar a un podcast en directo o programa de radio por señalar otro cambio que demuestra la dirección que está tomando la compañía.

Ahora Musk quiere revivir Periscope

Por si no lo recuerdas, Periscope era una aplicación de vídeo en directo propiedad de Twitter, que fue muy popular durante un par de años, pero que leugo fue perdiendo fuerza hasta que en 2015 la compañía la cerró.

En España uno de los momentos más álgidos de esta plataforma fue cuando el futbolista Piqué la comenzó a usar y hacer directos con otros futbolistas de la selección española, pero como explicábamos antes, la app fracasó. Sin embargo, con el auge de las retransmisiones en directo, el dinero que generan los streamers, y lo bien que le está yendo a plataformas como Twitch o YouTube por decir algunas, Musk ha visto hueco para vuelta de Periscope.

Entre risas por lo anticuada que estaba la app, Musk subió un vídeo en el que probaba junto a una serie de ingenieros en qué estado se encontraba Periscope. Al ser una plataforma antigua, la resolución del vídeo y la calidad de la retransmisión en general dejaban mucho que desear, cosa que tiene fácil solución.

https://t.co/KmlrLxZXCo — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2023

Como ha explicado Musk, ya están trabajando para mejorar estos aspectos, y ha dejado caer que con una resolución de 480p basta (bastante alejada de los 1080p que ofrece YouTube). A su vez ha explicado que mientras más visto es un contenido en Twitter, más lo promociona el algoritmo y que los vídeos publicados de forma nativa en la plataforma, es decir publicados desde Periscope serán favorecidos frente a los publicados desde otros servicios.

The more screentime users spend looking at a post, whether text, pic or video, the more it is boosted.



Video posted natively to this platform will be boosted more than an external link, because way more time is spent watching a video than clicking on a link. — Elon Musk (@elonmusk) May 2, 2023

Además, si tenemos en cuenta que si un creador de contenido está suscrito a Twitter Blue puede generar ingresos a partir de sus retransmisiones, por lo que está dando otro aliciente más a los streamers a considerar el uso de Twitter/ Periscope para sus publicaciones. El plan de Musk es aglutinar todas las apps o servicios que los usuarios usan a diario, y crear un apartado que puede hacer competencia a Twitch es un paso más para conseguir X.