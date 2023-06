Movistar es cada vez más caro: pasan a cobrarte por canales que antes eran gratuitos

Todo está subiendo de precio en 2023, no importa que vayas al supermercado, de compras al centro comercial o ahora como acabamos de saber no hace falta que te levantes del sofá de tu casa para darte cuenta, ya que varios canales que hasta ahora eran gratuitos en Movistar Plus + van a pasar a ser de pago.

El sector del entretenimiento está viviendo unos tiempos difíciles después del auge que experimentó durante la pandemia y los meses siguientes, donde ahora las compañías están tratando de adaptarse para poder seguir siendo rentables.

No hay ninguna que se haya salvado de una subida en la suscripción, y las que todavía no lo han aplicado, como Amazon Prime Video, ya están trabajando para hacerlo. En el caso que vamos a tratar hoy, nos centramos en Movistar, que ya a principios de año anunció una subida en el precio de la suscripción de todos sus paquetes, que de media se incrementó en un 6,8%.

Ahora, las malas noticias continúan para los miembros de Movistar Plus+, ya que tal y como ha detectado el Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Movistar ha hecho de pago hasta 13 canales que hasta ahora eran gratuitos.

La compañía ha restructurado su catálogo para aumentar la cuota a los usuarios que quieran seguir disfrutando de todos los canales que tenía hasta ahora, y lo ha hecho poco a poco con la intención de que no nos demos cuenta.

Por ejemplo, primero eliminó del paquete básico de Movistar el acceso al recién renovado canal AXN Movies y en el caso de que lo quieras contratar tienes que pagar 1,49 euros más al mes. A su vez, han creado otro paquete televisivo llamado "AMC Selekt" con el que pagando 3,99 euros más a lo que pagas de suscripción recibes hasta 9 canales más.

Esta oferta puede sonar tentadora, pero es que hace dos semanas estos 9 canales (Sundance TV, XTRM, Somos, Dark, AMC, AMC Crime, AMC BREAK, Odisea y ¡Buenviaje!) eran totalmente gratuitos.

Todo esto ha entrado en vigor desde el 1 de junio, y para entenderlo mejor, si quisieses tener todos los canales y programas que habías tenido hasta ahora, tendrás que pagar un 65% más de lo que hacías antes, ya que a los 11 euros que cuestan el paquete básico hay que sumarle estos nuevos packs, llegando a los 16,5 euros.

Aun así, tampoco recuperarías todos los canales, ya que también hemos podido saber que los canales de BOM Cine, Horse TV y Nautical Channel han sido eliminados y por el momento no hay noticias de que la compañía los vaya a recuperar.