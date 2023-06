Netflix podría dar el salto a la emisión de deportes en directo

La plataforma de reproducción de series y películas en streaming Netflix, estaría en conversaciones para por primera vez en su historia ofrecer deportes en vivo a partir de otoño de este año. Se cree que un torneo de golf en el que participan golfistas profesionales y conductores de F1 podría ser el elegido a modo de prueba.

No es ningún secreto que el deporte en directo es uno de los contenidos más exitosos de la televisión y por el que las cadenas se pelean y ofrecen cantidades estratosféricas para ganar los derechos de imagen y emisión.

Hasta ahora Netflix, al contrario que sus competidores, no se había atrevido a dar el salto a la emisión de deportes en vivo, por ejemplo, Amazon compró los derechos de la Champions League en Italia, pero ahora según han confirmado fuentes cercanas al asunto a The Wall Street Journal, la compañía estaría barajando dicha opción.

Esto se debe a que están buscando fórmulas para conseguir nuevos usuarios y fidelizar aquellos que todavía están indecisos si mantener su suscripción o no. Y es que tras ver el éxito de series o documentales sobre el deporte como 'The Last Dance' que cuenta la historia de Michael Jordan o 'Formula 1 Drive to Survive' que cuenta desde dentro lo que viven los pilotos, mecánicos y dueños, Netflix quiere dar el siguiente paso.

Con el objetivo de no dar palos de ciego y entrar en guerras de pujas por los derechos de un torneo o liga, todo parece indicar que Netlfix va a retransmitir primero un torneo de golf compuesto por golfistas profesionales y conductores de F1 a modo de prueba, y según los resultados considerarán hacer una inversión más grande en deportes más populares y con grandes ligas y torneos.

Los contenidos en directo son todavía un mercado que en general las plataformas de streaming no han querido tocar mucho, es cierto, que la posibilidad de ver los contenidos cuándo y cómo quiera el usuario es la gran diferencia y aliciente que tienen estas apps frente a la televisión tradicional.

Aun así, Netflix ya ha tenido algún contacto positivo con ellos, por ejemplo, el especial de Chris Rock que lanzó en marzo. Pero a su vez, también ha experimentado complicaciones como con el reality 'Love is Blind' que durante la emisión sufrió un corte que duró más de una hora.

Puede que el golf no sea el deporte ideal si lo que quieres es atraer a las masas, pero sin duda es un paso hacia adelante sin tomar demasiados riesgos al invertir mucho dinero en comprar los derechos.