Estas son las empresas más odiadas por los consumidores de EEUU

En poco más de 15 años, las redes sociales han conquistado el mundo. Es raro, o prácticamente imposible, encontrar a alguien que no tenga cuenta en al menos una de las plataformas más populares y que no le dedique una parte considerable de su tiempo. Sin embargo, al tiempo que se ampliaba la omnipresencia de estas aplicaciones, también lo hacía el rechazo que generan las empresas detrás de las mismas. Es por ello que varias de ellas figuran en la lista de las 100 compañías con peor reputación entre los ciudadanos de EEUU elaborada por Axios y The Harris Poll.

En concreto, se trata de Twitter, Meta y TikTok. La compañía no estaba en su mejor momento cuando Elon Musk se hizo con ella, pero las cosas tampoco han mejorado desde que el excéntrico multimillonario es el dueño. Y es que la red social ha sido noticia en los últimos meses por los recortes masivos de plantilla acometidos, los cuales provocaron importantes problemas relacionados con la moderación de contenidos y alimentó el miedo a la proliferación de las fakenews y los discursos de odio. Esto, a su vez, provocó una fuga de anunciantes y el consiguiente descenso de los ingresos publicitarios. Como resultado, el valor de la plataforma se ha desplomado un 66% y ha obtenido malas puntuaciones en las categorías de "cultura" y "ética", así como en "ciudadanía" y "carácter", lo que la sitúa en el puesto número 4 de la clasificación.

La empresa propietaria de Facebook también ha estado en el ojo del huracán mediático debido a la reducción de su capital humano. En concreto, la red social liderada por Mark Zuckerberg ha anunciado recientemente 10.000 nuevos despidos, que se suman a los ya llevados a cabo el pasado mes de noviembre. Además, tiene pensado cancelar proyectos no prioritarios y dejará sin cubrir unos 5.000 puestos vacantes. Por todo ello, el gigante de Silicon Valley ocupa el quinto puesto de las compañías con peor reputación, con notas especialmente malas en las categorías de "cultura" y "ética".

En cuanto a TikTok, la red social se ha colado entre las 7 compañías con peor reputación de EEUU por la creciente preocupación que genera en los legisladores estadounidenses la influencia que pueda tener el Gobierno de Pekín en la plataforma. La empresa propiedad de ByteDance ha registrado un rendimiento bajo en las categorías de "ciudadanía" y "carácter".

¿Qué empresas lideran el top 3?

Aunque pueda sorprender, dado el escrutinio al que han sido sometidas y el odio que han generado en los últimos tiempos, ninguna red social lidera el podio. Y es que el primer puesto lo ostenta nada más y nada menos que la Organización Trump, la única empresa de la lista que ha logrado una puntuación global "muy pobre", destacando especialmente los bajos niveles obtenidos en las categorías de "ética", "confianza" y "carácter".

En segunda posición se encuentra la bolsa de intercambio de criptomonedas FTX, fundada y dirigida por Sam Bankman-Fried. En un abrir y cerrar de ojos, la compañía pasó de ser un faro de esperanza en medio del mar revuelto que era el sector de los activos digitales a declararse en quiebra en noviembre y descubrirse que su CEO había utilizado sin permiso los fondos de los usuarios para mantener a flote otra de sus firmas, Alameda Research. Además de caer en desgracia y enfrentarse a una demanda colectiva de 1.000 millones de dólares, la empresa se ha ganado ser una de las peor valoradas por los consumidores de EEUU.

A la denostada FTX le sigue Fox Corporation. La compañía propietaria de la polémica cadena FOX se ha colado en el top 5 de esta lista después de resolver una demanda de 785 millones de dólares contra Dominion Voting Systems por publicar información falsa sobre un posible amaño en las elecciones de 2020 en las que ganó el demócrata Joe Biden, según recoge CNBC.

Tanto la Organización Trump como TikTok revalidan los puestos ostentados en 2022, mientras que Meta y Twitter han mejorado ligeramente su reputación. Las que empeoran son Fox Corporation, que pasa de la quinta a la tercera posición, y la bolsa de intercambio de criptomonedas FTX, que entra por primera vez en la lista.